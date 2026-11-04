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Dünya
AA 04.11.2026 08:28

ABD Başkanı Donald Trump İran konusunda aldığı kararı savundu

ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların önde götürdüğü Kongre ara seçimlerinin sonuçlarını değerlendirirken, "İran konusunda aldığı kararın kesinlikle doğru olduğuna emin olduğunu" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump İran konusunda aldığı kararı savundu

Politico'dan Dasha Burns'ün aramasıyla canlı yayına bağlanan Trump, Kongre ara seçimlerinin şu ana kadarki sonuçlarını değerlendirdi.

Oy pusulasında yer alsaydı seçimleri çok kolay şekilde kazanacakları yorumunu yineleyen Trump, "Oy pusulasında ben varmışım gibi düşünün dedim ama (seçmen) aynı fikirde değildi. Çoğu durumda adayları beğenmediler." diye konuştu.

Trump, Demokratlarla çalışmaya hazır olduğunu belirterek, "her şeyi veto etme hakkı olduğunu ancak 2 yıl boyunca bunu yapmak istemediğini" dile getirdi.

"İran kararımdan tamamen eminim"

Trump, seçim sonuçlarının İran'a yönelik politikaya etkisini değerlendirirken de birçok kişinin petrol fiyatlarının İran yüzünden yükseldiği eleştirisinde bulunduğuna işaret etti. Trump, "Ben ülkemizin ve hatta dünyanın uzun vadeli yararı için İran konusunda aldığım kararın kesinlikle doğru olduğuna ve olmaya da devam ettiğine tamamen eminim." dedi.

İran'da tansiyonun yükselip yükselmeyeceği sorusuna ise Trump, bunu değerlendireceklerini ve "bir fırsat" görürlerse bunu yapacaklarını söyledi.

Trump, İran'a yönelik nükleer güç kullanma iddialarına ilişkin ise "Buna ihtiyacım yok. Onları çoktan yıktık." ifadesini kullandı.

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