Dört ayrı operasyonda 459 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ekiplerin, ileri teknoloji sistemleri, etkin risk analizi çalışmaları ve uzman personeliyle zehir tacirlerine geçit vermediği, Türkiye'nin ekonomik güvenliğini ve toplum sağlığını korumak amacıyla mücadelesini aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ilk operasyonda, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmalarıyla Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen aracın şüpheli bulunarak x-ray taramasına sevk edildiği aktarıldı.

Aracın yakıt deposunda tespit edilen şüpheli yoğunluk üzerine detaylı arama yapıldığı bildirilen açıklamada, 109 paket içinde 118 kilo 658 gram kokain, 32 paket içinde de 25 kilo 744 gram esrar cinsi uyuşturucu maddenin ele geçirildiği aktarıldı.

Narkotik dedektör köpekleriyle detaylı arama yapıldı

Açıklamada, Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda yapılan ikinci operasyonda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen bir tırın "riskli" bulunarak x-ray taramasına yönlendirildiği bilgisi verilerek, "Tarama sonucunda aracın yakıt deposunda tespit edilen şüpheli yoğunluk üzerine narkotik dedektör köpekleri Yappa ve Atlas eşliğinde detaylı arama yapıldı. Dedektör köpeklerinin tepki vermesi üzerine açılan yakıt deposunda 85 paket içinde 81 kilo 134 gram esrar cinsi uyuşturucu madde bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Üçüncü operasyonda da Edirne İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında ülkeye giriş yapmak üzere gelen bir tırın da x-ray taramasına sevk edildiğine işaret edilen açıklamada, şüpheli yoğunluk üzerine narkotik dedektör köpeği İda'nın yaptığı kontrollerde 200 paket içinde 219 kilo 63 gram esrar cinsi uyuşturucu maddeye el konulduğu bildirildi.

Açıklamada, son olarak İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan üç yolcunun bagajlarının kontrol edildiği belirtilerek, yapılan kontrollerde 15 kilo eroinin ele geçirildiği aktarıldı.

Böylece, 4 ayrı operasyonda 118 kilo 658 gram kokain, 325 kilo 941 gram esrar, 15 kilo eroin olmak üzere 459 kilo 599 gram uyuşturucu maddeye el konulduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlık olarak toplum sağlığını ve kamu güvenliğini tehdit eden kaçakçılık faaliyetleriyle mücadelemizi havada, karada ve denizde 7 gün 24 saat esasına göre kararlılıkla sürdürüyoruz. Operasyonlara ilişkin soruşturmalar Edirne, Gaziosmanpaşa ve İpsala Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde sürdürülmektedir."