ABD 2026 ara seçimlerinde seçim tarihinin ilkleri

Keisha Lance Bottoms, Georgia eyaletinin ilk siyah valisi, ilk kadın valisi ve ABD tarihinin ilk siyah kadın valisi seçilerek tarihe geçti.

2018 ile 2022 yılları arasında Atlanta Belediye Başkanı olarak görev yapan Bottoms, Joe Biden'ın 2020 seçimlerinde başkan yardımcısı adayları arasında değerlendirdiği isimler arasında yer alıyordu.

Bottoms daha sonra Biden yönetimine katıldı. Bottoms, Medicaid sağlık sigortası kapsamının genişletilmesini, ev sahiplerine vergi muafiyeti sağlanmasını ve eğitim fonlarının artırılmasını kampanyasının temel unsurları haline getirerek Trump destekli Rick Jackson'ı geride bıraktı.

Florida'da ilk siyah vali göreve geliyor

Byron Donalds, Florida eyaletinin ilk siyah valisi seçildi. Donalds, giderek daha muhafazakar hale gelen eyalette vergi reformları, veri merkezlerinin düzenlenmesi ve Trump'ın gündeminin desteklenmesi vaatleriyle kampanya yürüttü.

Donalds, yarışın başında ABD Başkanı Donald Trump'ın tam desteğini alarak güç kazandı. Donalds göreve başladığında ABD genelinde çok farklı siyasi çizgilere sahip üç siyah vali görev yapıyor olacak. Diğer valiler ise yeniden seçilmesi beklenen Maryland'in Demokrat Valisi Wes Moore ve Georgia'da seçilen Bottoms olacak.

Güney Carolina'da ilk kez bir kadın senatör seçildi

Annie Andrews, atanan Senatör Darline Graham'ı mağlup ederek ve Cumhuriyetçilerin yaklaşık otuz yıldır elinde tuttuğu bir sandalyeyi kendi partisine kazandırarak Güney Carolina'dan seçimle göreve gelen ilk kadın ABD senatörü oldu. ABD Başkanı Donald Trump, merhum ağabeyi eski Senatör Lindsey Graham'ın temmuz ayındaki ani ölümünün ardından boşalan sandalyeye Darline Graham'ın atanmasını organize etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın siyaseten tanınmayan bir ismi desteklemesi muhafazakar Güney Carolina'da tartışmalara yol açmıştı. Kısa siyasi kariyerinde Graham, kendisini ağabeyinden daha muhafazakar olarak tanıttı ve Trump'ın yanında yer almak için filibuster kuralının kaldırılması veya göç konusunda daha sert bir yaklaşım benimsenmesi gibi bazı konularda ağabeyinin tutumlarından ayrıldı.

Andrews ise kendisini yaşam maliyeti, yaşam kalitesi ve yolsuzluk konularında endişeli olan bağımsız düşünceli bir ılımlı olarak tanımladı.

Teksas'ın ilk Latin valisi Gina Hinojosa oldu

Gina Hinojosa, yaklaşık 12 yıldır görevde olan Cumhuriyetçi Vali Greg Abbott'ı koltuğundan ederek Teksas'ın ilk Latin valisi oldu.

İki aday kampanya boyunca kürtaj da dahil olmak üzere kültürel meseleler üzerinden karşı karşıya geldi. 52 yaşındaki eyalet milletvekili ve avukat Hinojosa, Ann Richards'ın 1990 yılındaki zaferinden bu yana vali seçilen ilk Demokrat ve bu görevi yürüten üçüncü kadın oldu.

Colorado'dan Kongre'ye giren ilk siyah kadın Melat Kiros oldu

Melat Kiros, eyaletin 1. Bölgesi'ndeki zaferiyle Colorado'dan Kongre'ye seçilen ilk siyah kadın üye oldu. 29 yaşındaki demokratik sosyalist ve avukat Kiros, aynı zamanda Temsilciler Meclisinin en genç üyelerinden biri olarak Kongre'deki Z Kuşağı grubuna katılacak.

New Jersey'nin ilk Müslüman kongre üyesi Adam Hamawy seçildi

Adam Hamawy, 12. Kongre Bölgesi'ni kazanmasının ardından New Jersey'den Kongre'ye seçilen ilk Müslüman üye oldu. Emekli bir ABD Ordusu savaş cerrahı ve keskin bir İsrail eleştirmeni olan Hamawy, Herkes İçin Sağlık Sigortası sistemini ve tıbbi borçlar ile öğrenci kredi borçlarının silinmesini destekleyerek Demokrat Parti'nin ilerici kanadında yer alıyor.

New York'un ilk Amerikalı yerlisi kadın kongre üyesi Claire Valdez oldu

Claire Valdez, New York'tan Kongre'ye seçilen ilk Amerikalı yerlisi kadın üye oldu. Tek dönemlik eyalet meclisi üyesi olan Valdez, eyaletin 7. Kongre Bölgesi'ni kazandı. Valdez'in zaferi, artan nüfuzunu kısmen Valdez'i destekleyen New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin popülerliğinden alan Demokrat Parti'nin ilerici kanadı için bir başka zafer anlamına geliyor.

Ohio'nun seçimle göreve gelen ilk kadın valisi Amy Acton oldu

Amy Acton, 2006 yılından bu yana Ohio valiliğini kazanan ilk Demokrat ve bu göreve seçilen ilk kadın oldu.

Tıp doktoru olan Acton, tartışmalı bir reklam filmi nedeniyle ulusal dikkatleri üzerine çeken yarışta Cumhuriyetçi Vivek Ramaswamy'yi mağlup etti.

Yaşam maliyetleri üzerine kampanya yürüten Acton, orta gelirli ve yaşlı Ohio sakinlerini hedefleyen emlak vergisi indirimleri ile kendi altyapı maliyetlerini karşılamadıkları sürece veri merkezlerine yönelik bir moratoryum vaat etti.

California'nın seçimle göreve gelen ilk Latin valisi Xavier Becerra oldu

Xavier Becerra, California'nın seçimle göreve gelen ilk Latin valisi olarak partisinin ülkenin en büyük eyaletindeki kontrolünü sürdürdü. Eski ABD kongre üyesi, eyalet adalet bakanı ve Biden yönetiminde Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanı olan Becerra, Vali Gavin Newsom'ın yerine geçmek için çekişmeli geçen ön seçimden zaferle çıktı.

California'nın solcu seçmen kitlesinden ve elverişli ara seçim ortamından güç alan Becerra, Cumhuriyetçi rakibi Steve Hilton'ı defalarca Trump ile ilişkilendirdi, Trump'ın desteğini eleştirdi ve Demokratlara mevcut yönetime muhalefet mesajı verme çağrısında bulundu.