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Dünya
AA 04.11.2026 09:44

Gazze'nin gönüllü doktoru, New Jersey'de Kongre üyesi seçilen ilk Müslüman oldu

ABD Kongre ara seçimlerinde Gazze'ye gönüllü giden plastik cerrah Demokrat Adam Hamawy, New Jersey eyaletinde Temsilciler Meclisi üyesi olarak seçilen ilk Müslüman oldu.

Gazze'nin gönüllü doktoru, New Jersey'de Kongre üyesi seçilen ilk Müslüman oldu

Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların kapandığı eyaletlerde Temsilciler Meclisi yarışının kazananları belli oldu.

Buna göre Cumhuriyetçi rakibi Gregg Mele'yi geçen Hamawy, eyaletin 12. bölgesinde koltuğu kazandı.

Filistinlilere desteğini açıkça ifade eden Hamawy, görevine başlamasıyla New Jersey'nin ilk Müslüman Temsilciler Meclisi üyesi olacak.

Mısır kökenli Hamawy, Filistin Amerikan Tabipler Birliği (PAMA) üyesi olarak Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) organizasyonunda Nisan 2024'te Gazze'ye gönüllü doktor olarak gitmişti.

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