Parçalı Bulutlu 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 04.11.2026 11:35

ANKA Çocuk Destek Programı'ndan 28 bin 456 çocuk faydalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, koruma ve bakım altındaki çocukların travmatik yaşantılarının etkilerini azaltmak ve toplumsal uyumlarını güçlendirmek amacıyla yürütülen ANKA Çocuk Destek Programı'ndan bugüne kadar 28 bin 456 çocuk yararlandı.

ANKA Çocuk Destek Programı'ndan 28 bin 456 çocuk faydalandı

2014'ten itibaren uygulanmaya başlanan ANKA Çocuk Destek Programı, başlangıçta İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitelerinde yürütülüyordu.

Etki analizi sonuçları ve saha deneyimleri doğrultusunda geliştirilen programın kapsamı genişletilerek, bu yıl itibarıyla Bakanlığa bağlı tüm çocuk bakım kuruluşlarında uygulanmaya başlandı.

Programla çocukların geçmişte yaşadıkları olumsuz deneyimlerden kaynaklanan örselenmenin ve davranış sorunlarının azaltılması, aileleri ve sosyal çevreleriyle uyumlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Çocukların bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları dikkate alınarak gelişimlerinin desteklenmesine, travmatik yaşantılarının etkilerinin azaltılmasına ve olumlu tutum ve davranış kazanmalarına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Eğitim modülleri, uygulama rehberleri, değerlendirme araçları ve bilişim altyapısı güçlendirilerek ANKA 3.0 kapsamında sürdürülen program, bu yılın ilk dokuz ayında 8 bin 376 çocuğa uygulanırken, bugüne kadar 28 bin 456 çocuk yararlandı.

Çocuğun ihtiyaçları ve risk alanları belirleniyor

Çocukların ihtiyaçlarının ve risk alanlarının belirlenmesi amacıyla Bireysel İhtiyaç ve Risk Değerlendirme Formu (BİRDEF) uygulanıyor. Değerlendirme sonuçları doğrultusunda bireysel danışmanlık, grup çalışmaları ve aileyle işbirliği süreçleri planlanıyor.

Psikososyal destek sürecinde her çocuğa, programla ilgili özel eğitim almış bir danışman atanıyor. Danışman tarafından çocuğun eğitim geçmişi, sağlık durumu, aile ilişkileri ve sosyal çevresi değerlendiriliyor. Çocuğun ihtiyaçlarına göre olası istismar, bağımlılık veya suça sürüklenme öyküsü gibi bilgiler de değerlendirmeye alınıyor.

Elde edilen veriler doğrultusunda çocuğa özgü müdahale planı hazırlanıyor. Bireysel danışmanlık, grup çalışmaları ve aileyle yürütülen çalışmalarla çocuğun gelişiminin, aile ilişkilerinin ve sosyal çevreyle uyumunun desteklenmesi hedefleniyor.

ANKA 3.0 ile tüm çocuk bakım kuruluşlarında sunulan psikososyal destek hizmetleri, bilimsel temellere dayalı ve ortak standartlarla bütüncül biçimde yürütülüyor.

Uygulamalar düzenli olarak kayıt altına alınarak izleniyor ve çocukların değişen ihtiyaçları doğrultusunda destek süreçleri güncelleniyor.

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Sıradaki Haber
Siber suçlar ve dolandırıcılık operasyonlarında 230 şüpheliye işlem yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:53
KPSS Lisans adayları branş sıralamalarını öğrenebilecek
12:47
Toprak kayması nedeniyle binanın girişi çöktü: 2 kişi kurtarıldı
12:30
Kekova Batığı Guinness Rekorlar Kitabı'nda
12:20
Fransa'da kan depolama tesislerine siber saldırı düzenlendi
12:20
Bin 450 kilogramlık NASA gözlemevi Dünya'ya düşüyor
12:08
New York Eyalet Senatosu'na ilk kez Filistin kökenli bir isim seçildi
"Ara Güler-Master of Leica" sergisi, sanatçının fotoğraf arşivinden izler sunuyor
"Ara Güler-Master of Leica" sergisi, sanatçının fotoğraf arşivinden izler sunuyor
FOTO FOKUS
Uyku apnesine robotik çözüm
Uyku apnesine robotik çözüm
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ