Parçalı Bulutlu 14.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 04.11.2026 10:44

Emine Erdoğan Seul'de Yunus Emre Enstitüsünü açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Seul'deki kültür merkezinin resmi açılışını gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan Seul'de Yunus Emre Enstitüsünü açtı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Seul ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, resmi açılışını yapmak üzere YEE'nin Seul kültür merkezine gelişinde Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Selim Argun, Kültür Daire Başkanı Ali Rıza Karabağ ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Kültür merkezinin açılışını kurdele keserek gerçekleştiren Emine Erdoğan, daha sonra Koreli öğrencilere Türkçe öğretilen sınıfa geçerek öğrencilerle sohbet etti.

Koreli iki öğrencinin Türkçe diyaloğunu dinleyen Emine Erdoğan, konuşmalarını beğendiği öğrencileri alkışlayarak tebrik etti.

Emine Erdoğan Seul'de Yunus Emre Enstitüsünü açtı

Ebru sanatçısı Hikmet Kadir Bozok'un canlı performansını da izleyen Emine Erdoğan, Bozok'un çalışmasına katkıda bulundu.

Koreli öğrencilerle, Güney Kore'de başlayıp tüm dünyaya yayılan, başparmak ve işaret parmağının uçlarının çapraz şekilde üst üste getirilmesiyle oluşturulan küçük kalp işareti yaparak fotoğraf çektiren Emine Erdoğan, Türkçe öğrenen Koreli öğrencilerin Türkiye ile Güney Kore arasında birer elçi olacaklarını söyledi.

Emine Erdoğan Seul'de Yunus Emre Enstitüsünü açtı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından programa ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kültürler arası köprü kuran Yunus Emre Enstitümüzün, Güney Kore'de hayata geçirdiği Seul Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin iki dost ülkeye hayırlı olmasını diliyorum. Türkçemize ilgi duyan öğrencilerimizle buluşmak, dilimizin ve kültürümüzün uzak coğrafyalarda nasıl güzel karşılıklar bulduğuna şahit olmak çok kıymetli. Yunus Emre Enstitümüz, medeniyet birikimimizi dünyaya taşırken insanları yalnızca farklı bir dille değil, farklı hayatlarla ve düşüncelerle de tanıştırıyor. Çünkü birbirinin dilini öğrenen, hikayesini dinleyen ve değerlerini tanıyan insanlar arasında kurulan yakınlık, ülkeler arasındaki dostluğun da en sağlam temelidir. Bu anlayışla dünyanın dört bir yanında özveriyle çalışan Yunus Emre Enstitümüzün bütün mensuplarına gönülden teşekkür ediyorum."

Enstitü hakkında

Türk dilini, kültürünü, sanatını ve medeniyet birikimini dünyaya tanıtmayı, toplumlar arasında karşılıklı anlayışı ve kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlayan Yunus Emre Enstitüsü, Seul'deki kültür merkeziyle de Türkiye ile Kore Cumhuriyeti arasındaki tarihi dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin kültür, sanat ve eğitim alanlarında gelişmesine katkı sunuyor.

Daha önce Hankuk Yabancı Diller Üniversitesi (HUFS) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren merkez, 2025'te Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından diplomatik kültür merkezi statüsünde tanındı.

Emine Erdoğan'ın bugün resmi açılışını yaptığı kültür merkezi ise 2024'ten bu yana hizmet veriyor.

Türkçe öğretiminin yanı sıra öğrencilerin Türkiye'ye gönderilmesi, Türk mutfağı kursları, geleneksel el sanatları atölyeleri ve çeşitli kültür-sanat etkinlikleri aracılığıyla Koreli katılımcıların Türkiye'yi ve Türk kültürünü yakından tanımalarına imkan sağlayan kültür merkezinde 21 kursiyer Türkçe eğitimi alıyor.

ETİKETLER
Emine Erdoğan Güney Kore
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore temaslarını tamamladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:15
Komşu ülkelere ihracat 23,4 milyar doları aştı
11:05
Siber suçlar ve dolandırıcılık operasyonlarında 230 şüpheliye işlem yapıldı
11:07
ABD ara seçimlerinde 7 Müslüman Kongreye seçildi
10:45
Türkiye’nin nüfusu 86 milyon 502 bin oldu
10:48
ABD'de ara seçimlerin ardından siyasetin önemli isimlerinden ilk açıklamalar geldi
10:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore temaslarını tamamladı
Van, sonbahar renklerine büründü
Van, sonbahar renklerine büründü
FOTO FOKUS
Uyku apnesine robotik çözüm
Uyku apnesine robotik çözüm
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ