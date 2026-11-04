Deprem bölgesindeki kalıcı konutlarda peşin ödemeye yüzde 74 indirim

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde, afet konutları ve iş yerleri için hak sahibi vatandaşlara önemli ödeme kolaylıkları sağlandığını belirtti.

Bu kapsamda Çiftçi, borçlandırma süreci hakkında hak sahibi vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, peşin ödemelerde 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli indirim yapılacağı müjdesini verdi.

İndirimler, konutlarda yüzde 74, iş yerlerinde ise yüzde 48 oranında uygulanıyor. Taksitli ödemelerde ise, vatandaşlara konut teslim tarihinden itibaren 2 yıl ödemesiz 18 yıl vadeli ödeme imkanı sunuluyor.

Bir ailenin yuvasında huzurla yaşamasının, bir esnafın alın teriyle kazancını sürdürmesi ve geleceğe güvenle bakabilmesinin her şeyden kıymetli olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Bizim devlet anlayışımızda vatandaşımızın derdiyle dertlenmek, yükünü hafifletmek ve ihtiyaç duyduğu her an yanında olmak esastır. İçişleri Bakanlığımız ve AFAD Başkanlığımız olarak milletimizin huzuru, güvenliği ve refahı için çalışmaya devam edeceğiz. Sağlanan bu kolaylıkların tüm hak sahibi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.