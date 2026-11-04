Erdoğan, Güney Kore'de küresel şirketlerin üst yöneticilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Seul'deki temasları kapsamında Samsung Electronics Üst Yöneticisi (CEO) Roh Tae-moon ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yer aldı.

LG heyetini kabul

Temaslarını sürdüren Erdoğan, otomotiv ve teknoloji dünyasının önemli aktörlerinden Hyundai Motor Group CEO'su Chung Euisun ve LG Electronics CEO'su Lyu Jae-cheol ile beraberlerindeki heyetleri ayrı ayrı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, kimya ve biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren SK Chemicals ve SK Plasma CEO'su Jaehyun Ahn ile elektronik bileşenler üreticisi Chemtronics Wits Yönetim Kurulu Başkanı Kim Bokyun ve heyetleriyle de görüştü.

Kabullerin basına kapalı gerçekleştiği bildirildi.