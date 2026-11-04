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Dünya
AA 04.11.2026 09:28

Michigan'da Senato yarışında Demokratların Müslüman adayı Abdul El-Sayed önde

ABD'de "çekişmeli eyalet" olarak bilinen ve en kritik ara seçim bölgelerinden biri olan Michigan'daki Senato yarışında, Demokratların Müslüman adayı Abdul El-Sayed seçimi önde götürüyor.

Michigan'da Senato yarışında Demokratların Müslüman adayı Abdul El-Sayed önde

Resmi olmayan sonuçlara göre, Senato yarışında Michigan eyaletinde Demokrat ve Müslüman aday Sayed, Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers'ın önüne geçti.

Sayed, 1 milyon 583 bin 684 oy alarak yüzde 50,6 oy oranına ulaştı.

Rogers ise 1 milyon 486 bin 235 oy alarak yüzde 47,5 oy oranında kaldı.

İki aday arasındaki fark 97 bin oyu aşarken, oy sayımının devam etmesi nedeniyle yarışın kesin sonucu henüz belli olmadı.

Mısır kökenli 42 yaşındaki Sayed, Michigan'da 4 Ağustos'ta yapılan ön seçimleri kazanarak Demokrat Partinin adayı olmuştu.

Sayed sandıkta, Cumhuriyetçi rakibi 63 yaşındaki Mike Rogers'a karşı, ABD Senatosunda Michigan'ı temsil etmek için mücadele veriyor.

Seçilmesi halinde Sayed, ABD tarihinde Senatoya giren ilk Müslüman olacak.

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