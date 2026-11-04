ABD seçimlerinde 'Demokrat' dalgası altının yönünü yukarı çevirdi

Gram altın, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,56 azalışla 6 bin 304 liradan tamamladı. Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,5 artışla 6 bin 460 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 653 liradan, Cumhuriyet altını 42 bin 415 liradan satılıyor.

Altının onsu ise yüzde 2,4 artışla 4 bin 16 dolardan işlem görüyor.

ABD'de yapılan Kongre ara seçimlerinin sonuçları yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, Demokratlar, resmi olmayan sonuçlara göre, Senatodan sonra Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu Cumhuriyetçilerden aldı.

Seçim sonuçlarına göre ABD'nin ekonomik ve jeopolitik politikalarında değişiklik olabileceği beklenirken, bu durumun varlık fiyatlarını da etkileyeceği öngörülüyor.

ABD'de Demokratların Kongre'de kontrolü ele almasıyla Başkan Donald Trump yönetiminin uyguladığı politikaların sekteye uğrayabileceği tahmin ediliyor. Cumhuriyetçilerin iki meclisi de kaybetmesi halinde Trump'ın siyasi hareket alanının daralabileceği değerlendiriliyor.

Bu doğrultuda ABD'deki seçimlerin jeopolitik ve ekonomik açıdan önem taşıyan başlıklarda gelecek dönemin seyrine ilişkin önemli sinyaller vereceği değerlendiriliyor. Yatırımcılar, özellikle yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik düzenleyici denetimlerin sıkılaşabileceği beklentisiyle Demokratların seçim başarısını hisse senedi piyasaları ve dolar açısından aşağı yönlü risk unsuru olarak değerlendiriyor.

Başkan Donald Trump yönetiminin politikalarına ilişkin belirsizliklerin ve olası siyasi gerilimlerin artabileceğine yönelik öngörüler yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendiriyor. Bu durum, altın fiyatlarını destekleyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kurunun, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.