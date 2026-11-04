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Dünya
BBC 04.11.2026 06:40

Binance'e 6,3 milyar dolarlık siber saldırının arkasından sahte iş görüşmesi çıktı

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, 6,3 milyar dolarlık rekor siber saldırının arkasında sahte iş görüşmeleri ve ele geçirilen şirket içi bir yapay zeka aracının bulunduğunu açıkladı. Şirket tarafından yayımlanan ilk inceleme raporunda, saldırganların sistemlere çok aşamalı ve karmaşık bir kampanya aracılığıyla sızdığı belirtildi.

Binance'e 6,3 milyar dolarlık siber saldırının arkasından sahte iş görüşmesi çıktı

Saldırganların Binance mühendislerine yönelik sosyal mühendislik yöntemleri kullandığı ifade edildi. Süreç kapsamında bir mühendisle meşru bir iş arama platformu üzerinden iletişime geçildiği ve sahte şirket temsilcileriyle mülakatlar yapıldığı aktarıldı.

İkinci görüşme sırasında mühendise ödev adı altında tespit mekanizmalarını atlatan kötü amaçlı bir yazılım indirletildiği bildirildi.

Şirket içi yapay zeka aracı ele geçirildi

Korsanların ele geçirdikleri bilgisayarı ve şirket içi yapay zeka aracını kullanarak diğer mühendislerin sistemlerine eriştiği duyuruldu.

Bu yöntemle cüzdan yetkilerini ele geçiren saldırganların milyarlarca dolar değerindeki kripto varlığı dışarı aktardığı kaydedildi. Olayın ardından küresel çapta para çekme işlemlerini durduran Binance, hizmetlerin yeniden açılmasıyla kullanıcıların platformdan varlıklarını çektiğini bildirdi.

FBI saldırıdan Kuzey Kore'yi sorumlu tuttu

ABD Federal Soruşturma Bürosu ve Gizli Servis yetkilileri, çalınan kripto varlıkların izini sürerken saldırının Kuzey Kore tarafından organize edildiğine dair emareler bulunduğunu açıkladı. Binance de ABD makamlarının verilerinin Kuzey Kore'ye işaret ettiğini doğruladı. Kuzey Kore yönetimi ise iddiaları reddederek suçlamaları provokasyon olarak nitelendirdi.

Zararlar karşılandı ve güvenlik önlemleri artırılacak

Binance, oluşan zararı karşılamak üzere gerekli fonun tamamını ayırdığını ve etkilenen varlıkların büyük bölümünün yenilendiğini duyurdu.

Şirket, güvenlik tehditlerini tespit eden yapay zeka araçlarına yatırımları artıracağını ve bağımsız siber güvenlik uzmanlarıyla kapsamlı bir inceleme yürüteceğini açıkladı.

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