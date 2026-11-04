Türk savunma sanayisinin yeni zırhlısı "YETİŞEN" göreve başladı

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen hafif zırhlı araç NMS-L 4x4, YETİŞEN ismiyle ilk kez Türkiye'deki güvenlik güçlerinin kullanımına girdi.

Hafifliği, ölçeklendirilebilir balistik koruması ve modüler tasarımıyla dikkati çeken NMS-L, güvenlik güçlerine farklı operasyonel ihtiyaçlara göre yapılandırılabilen bir araç çözümü sunuyor.

Nurol Makina tarafından geliştirilen araç, güvenlik güçlerine YETİŞEN ismiyle hizmet verecek. Kuzey Irak’taki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 5 Şubat 2025'te şehit düşen Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in ismini yaşatacak.

Şirketin daha önce geliştirdiği 4x4 zırhlı muharebe aracı için de benzer bir tercihte bulunulmuştu. Hakkari Kırıkdağ'da 19 Ekim 2012'de şehit olan Hakkari Özel Harekat Şube Müdürü Yalçın Dizdaroğlu'nun adını yaşatmak için araca EJDER YALÇIN ismi verilmişti.

NMS-L, ilk kez IDEF 2023 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda tanıtıldı. Araç YETİŞEN ismiyle ise ilk kez SAHA 2026 Fuarı'nda sergilendi. Şirketin 4x4 taktik tekerlekli araç ailesindeki hafif sınıf ihtiyacına yönelik tasarlanan platform, koruma, hareket kabiliyeti ve görev esnekliğini bir araya getiriyor.

Aracın öne çıkan özelliklerinin başında, ölçeklendirilebilir balistik koruma ile hafif yapının bir arada sunulması geliyor. NATO STANAG 4569 standardına göre ölçeklendirilebilen balistik koruma yapısı, aracın farklı tehdit seviyelerine ve görev ihtiyaçlarına göre yapılandırılmasına imkan veriyor.

Tam bağımsız süspansiyon sistemiyle arazi hareket kabiliyeti desteklenen araç, patlak gider lastikler ve merkezi lastik şişirme sistemiyle de zorlu arazi koşullarında görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Beş personele kadar taşıma kapasitesi bulunan YETİŞEN, dört yan kapısı ve bir arka kapısıyla personelin araca giriş ve çıkışını kolaylaştıran bir yerleşim sunuyor.

Aracın önemli özelliklerinden biri de CH-47 tipi helikopterlerle askıda taşınabilmesi. Bu kabiliyet, uygun operasyonel koşullarda aracın hava yoluyla farklı bölgelere intikal ettirilmesine ve birliklerin ihtiyaç duyulan bölgelere daha hızlı ulaştırılmasına imkan sağlayabilecek.

YETİŞEN, -32 ile +55 derece arasındaki sıcaklıklarda çalışabilecek şekilde tasarlandı. İsteğe bağlı donanımları arasında uzaktan kumandalı silah istasyonu, 360 derece çevresel görüş sistemi, gece görüş destek sistemi ve otomatik yangın söndürme sistemleri bulunuyor. Bu donanımlar, kullanıcı ihtiyaçlarına göre farklı görev konfigürasyonlarının oluşturulmasına imkan tanıyor.

Sahada daha esnek görev profili

YETİŞEN'in tasarım yaklaşımında, güvenlik güçlerinin farklı coğrafyalarda ve değişen tehdit ortamlarında ihtiyaç duyduğu korumalı hareket kabiliyeti öne çıkıyor.

Hafif zırhlı araçlar, ağır sınıf zırhlı platformların her görevde kullanılmasını gerektirmeyen operasyonlarda koruma ile hareket kabiliyeti arasında farklı bir seçenek oluşturuyor. Özellikle keşif, devriye, personel intikali ve silah sistemlerinin taşınması gibi görevlerde kullanılabilecek YETİŞEN, modüler yapısıyla farklı operasyonel ihtiyaçlara uyarlanabiliyor.

Aracın hafifliği ve helikopterle taşınabilme özelliği, kara ulaşımının sınırlı olduğu veya birliklerin kısa sürede farklı bir bölgeye aktarılmasının gerektiği görevlerde avantaj sağlayabilecek unsurlar arasında yer alıyor. Ölçeklendirilebilir koruma yapısı ise kullanıcıların görev profili ve tehdit değerlendirmesine göre uygun konfigürasyonu belirlemesine imkan veriyor.

Nurol Makina'nın ürün ailesinde YETİŞEN, daha ağır zırhlı araçların tamamlayıcısı olarak hafif sınıftaki ihtiyaca karşılık geliyor. Böylece farklı ağırlık ve koruma seviyelerindeki araçlarla görev gereksinimlerine göre çeşitlendirilebilen bir kara platformu ailesi oluşturuluyor.

Nurol Makina, ayrıca aracın yeni nesil elektrikli bir konfigürasyonunu geliştirdi.

İhracat görüşmeleri sürüyor

YETİŞEN'in geliştirilmesinde Türkiye'deki güvenlik ihtiyaçlarının yanı sıra uluslararası pazardaki hafif zırhlı araç talebi de öne çıkıyor. Hafif korumalı araç ihtiyacı bulunan ülkeler açısından platform, korumasız veya sınırlı korumaya sahip araçlara alternatif oluşturabilecek bir çözüm olarak değerlendiriliyor.

Nurol Makina'nın YETİŞEN için farklı ülkelerle ihracat görüşmeleri yürüttüğü, aracın çeşitli pazarlardaki potansiyel kullanıcıların ihtiyaçlarına göre değerlendirildiği belirtiliyor.

Şirketin daha önce farklı ülkelere ihraç ettiği 4x4 zırhlı araçlardan edindiği deneyim, YETİŞEN'in uluslararası pazarlara sunulmasında önemli bir dayanak oluşturuyor. Platformun hafifliği, modülerliği ve hava yoluyla taşınabilirliği, farklı görev konseptlerine sahip kullanıcılar açısından öne çıkarılabilecek özellikler arasında bulunuyor.

YETİŞEN'in Türkiye'deki güvenlik güçlerinin kullanımına girmesiyle birlikte aracın operasyonel kullanım sürecinin başlaması, ilerleyen dönemde kullanıcı deneyiminin ve uluslararası pazardaki ilginin değerlendirilmesi açısından da önem taşıyor.