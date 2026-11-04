Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore temaslarını tamamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki resmi programlarının ardından Seul Seongnam Hava Üssü'nden İstanbul'a hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Jeong Yeondoo ile Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Fatih Yıldız uğurladı.

8 yıl aradan sonra Güney Kore'ye gerçekleştirilen bu kritik ziyarette; iki ülke arasındaki köklü dostluk bağları, ekonomik işbirlikleri ve küresel meseleler kapsamlı şekilde ele alındı.

Görkemli karşılama ve tekvando gösterisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seul'deki temaslarına Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen resmi törenle başladı. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve eşi tarafından karşılanan Erdoğan için iki ülke milli marşları çalındı ve heyetler takdim edildi.

Karşılama töreninde Güney Kore Milli Tekvando Gösteri Ekibi'nin sunduğu gösteriyi ilgiyle takip eden Erdoğan'a, gösteri sonunda Türkçe "hoş geldiniz" yazılı pankart açıldı.

Stratejik alanlarda 4 kritik anlaşma imzalandı

Liderlerin baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından, Erdoğan ve Lee'nin huzurunda iki ülke arasında işbirliğini güçlendirecek 4 önemli mutabakat zaptı imza altına alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Güney Kore Bilim ve Bilgi-İletişim Teknolojileri Bakanı Bae Kyung-hoon imzaladı. Doğal Kaynaklar ve Madencilik: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanı Kim Jung-Kwan tarafından imzalandı. Enerji Alanında İşbirliği: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile Güney Kore İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Kim Sung-whan imza attı. Nükleer Güç Projesi Finansmanı: Türkiye Nükleer Enerji AŞ (TÜNAŞ) Genel Müdürü Necati Yamaç ile Güney Kore İhracat-İthalat Bankası Başkanı Hwang Ki-yeon arasında imzalandı.

Ticarette 15 milyar dolar hedefi ve Serbest Ticaret Anlaşması

İmzaların ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 76 yıl önce Mehmetçiğin fedakarlığıyla kurulan "kan kardeşliği" bağlarının bugün stratejik ortaklıkla taçlandığını belirtti.

Ekonomik hedeflere değinen Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl 11 milyar doları aşan ikili ticaretimizi, dengeli ve sürdürülebilir şekilde evvelce belirlediğimiz 15 milyar dolar hedefine ulaştıracak adımları görüştük. Serbest Ticaret Anlaşması'nın günün şartlarına göre tadil edilmesi dahil kurumlarımızın çalışmalarına odaklandık. Ülkemizde 400'den fazla Koreli firma faaliyet gösteriyor. Kore firmalarıyla sadece ülkemizde değil, Türkiye'nin güçlü olduğu pazarlarda da ortak projelere imza atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dev Kore şirketlerinin CEO'larıyla yatırım zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seul'deki temasları sırasında dünya devi Güney Koreli şirketlerin üst düzey yöneticilerini (CEO) ayrı ayrı kabul ederek Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüştü.

Kabul edilen isimler arasında Samsung CEO'su Roh Tae-moon, Hyundai Motor Group CEO'su Chung Euisun, LG Electronics CEO'su Lyu Jae-cheol, SK Chemicals ve SK Plasma CEO'su Jaehyun Ahn, Celltrion CEO'su Seo Jin-seok, Chemtronics Wits Yönetim Kurulu Başkanı Kim Bokyun ile Kore Elektrik Enerjisi Şirketi (KEPCO) Başkan Yardımcısı Chan-hyuk Chun yer aldı.

"Mesafelerin engel olamayacağına en güzel örneğiz"

Ziyaret kapsamında onuruna verilen resmi akşam yemeğinde hitap eden Erdoğan, iki milletin kalbi yakınlığına dikkat çekerek bir Kore atasözünü hatırlattı;

'Elbiselerinizin uçları hafifçe dahi birbirlerine değse bu kaderdir.' derler. Bundan 76 yıl önce bu toprakların bağımsızlığı için kader bizleri bir araya getirdi ve kan kardeşi kıldı. Aslında bin yılı aşkın süredir temas halinde olan iki kadim halkız. Bu ortak geçmişimizi, vatandaşlarımızın müreffeh geleceğine ve dünyada barışın tesisine katkı verebileceğimiz yeni ufuklara taşımak istiyoruz.