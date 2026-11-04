Parçalı Bulutlu 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 04.11.2026 11:12

Komşu ülkelere ihracat 23,4 milyar doları aştı

Türkiye, ocak-ekim döneminde Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran, Suriye ve Yunanistan'a 23,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Komşular arasında en fazla ihracat yapılan ülke Irak, en fazla artış kaydedilen ülke ise Gürcistan oldu.

Komşu ülkelere ihracat 23,4 milyar doları aştı

Ticaret Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre ocak-ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat yüzde 5,5 artarak 236 milyar 837 milyon dolara çıktı.

Türkiye, ocak-ekim döneminde komşuları Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran, Suriye ve Yunanistan'a 23 milyar 430 milyon 781 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Bu tutar, 2025'in aynı döneminde 22 milyar 912 milyon 298 bin dolar seviyesindeydi. Bu ülkelere ihracat, yıllık bazda yüzde 2,3 artış gösterdi.

En fazla ihracat Irak'a

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı komşu ülke, yaklaşık 7,5 milyar dolarla Irak oldu. Bu ülkeyi, 4,4 milyar dolarla Bulgaristan, 2,8 milyar dolarla Yunanistan ve 2,4 milyar dolarla Gürcistan izledi.

Ocak-ekim döneminde yıllık bazda ihracatın en fazla arttığı komşu ülkeler, yaklaşık yüzde 17,8 ile Gürcistan, yüzde 16,5 ile Suriye ve yüzde 14,8 ile Bulgaristan olarak kayıtlara geçti.

Komşulara en fazla kimyevi ürün satıldı

Türkiye'nin komşularına yaptığı ihracatın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, "kimyevi maddeler ve mamulleri" ilk sırada yer aldı.

Bu sektörden 7 komşu ülkeye 4 milyar 424 milyon 17 bin dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu sektörü, 2 milyar 388 milyon 838 bin dolarla "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri", 1 milyar 834 milyon 895 bin dolarla "mobilya, kağıt ve orman ürünleri" izledi.

En az ihracat yapılan sektör ise 25 milyon 365 bin dolarla "süs bitkileri ve mamulleri" olarak kayıtlara geçti.

Hesaplamalarda Türkiye'nin sınır komşuları olarak Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran, Suriye ve Yunanistan'a ilişkin veriler derleniyor. Nahçıvan'a ait resmi veri olmadığı için bu bölgeyle ticaret hesaplamaya dahil edilmiyor. Türkiye ile Ermenistan arasında da kara yoluyla doğrudan resmi ticaret bulunmuyor.

ETİKETLER
İhracat Ticaret Bakanlığı
Sıradaki Haber
ABD seçimlerinde 'Demokrat' dalgası altının yönünü yukarı çevirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:53
KPSS Lisans adayları branş sıralamalarını öğrenebilecek
12:47
Toprak kayması nedeniyle binanın girişi çöktü: 2 kişi kurtarıldı
12:30
Kekova Batığı Guinness Rekorlar Kitabı'nda
12:20
Fransa'da kan depolama tesislerine siber saldırı düzenlendi
12:20
Bin 450 kilogramlık NASA gözlemevi Dünya'ya düşüyor
12:08
New York Eyalet Senatosu'na ilk kez Filistin kökenli bir isim seçildi
"Ara Güler-Master of Leica" sergisi, sanatçının fotoğraf arşivinden izler sunuyor
"Ara Güler-Master of Leica" sergisi, sanatçının fotoğraf arşivinden izler sunuyor
FOTO FOKUS
Uyku apnesine robotik çözüm
Uyku apnesine robotik çözüm
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ