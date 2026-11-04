Siber suçlar ve dolandırıcılık operasyonlarında 230 şüpheliye işlem yapıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, "Nitelikli Dolandırıcılık", "Yasa Dışı Bahis", "Silah Kaçakçılığı" ve "Siber Güvenlik Kanununa Muhalefet" suçlarına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Ankara, Antalya, Aydın, Denizli, Diyarbakır, Gümüşhane, İstanbul, Kilis, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları, vatandaşların kişisel verilerine yetkisiz erişim sağladıkları ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçunu işledikleri tespit edildi.

MASAK incelemesi sonucunda, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 19 milyar 930 milyon lira para hareketliliği bulunduğu belirlendi.

Çalışmalar kapsamında çok sayıda dijital materyale ve muhtelif dokümana el konuldu, operasyonlarda yakalanan 230 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.