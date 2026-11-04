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Türkiye
AA 04.11.2026 08:41

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 85'e çıktı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

Kentte sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkanlar ve sağanak nedeniyle Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında ve köprü geçişlerinde trafik yoğunluğu arttı.

Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yolları ile TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun bazı kesimlerinde trafik akışı yavaşladı.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Göztepe ile Kozyatağı arasındaki bölümünde her iki yönde de trafik durma noktasına geldi. Maltepe ile Kartal ve Pendik ile Tuzla arasındaki bazı kesimlerde de yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde Sancaktepe'de başlayan trafik Ataşehir'e kadar uzanırken, Ankara istikametinde Ferhatpaşa'dan Sultanbeyli'ye kadar araçlar ağır seyrediyor.

Şile Otoyolu'nda ise Üsküdar istikametinde Ihlamurkuyu mevkisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik ağır ilerliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne geçişteki yoğunluk Kozyatağı'ndan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geçişteki yoğunluk ise Ataşehir'den başlıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Beylikdüzü ile Bakırköy ve Zeytinburnu ile Şişli arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde ise Gaziosmanpaşa ile Kağıthane arasında yoğunluk gözleniyor.

Trafik yoğunluğuyla birlikte toplu taşıma için duraklarda bekleyenler de yoğunluk oluşturuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre, kent genelindeki yoğunluk yüzde 76'ya çıktı. Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 85, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 69 olarak ölçüldü.

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