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Türkiye
AA 04.11.2026 06:30

Tartıştığı annesi ve kız kardeşini pompalı tüfekle öldürdü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir kişi, tartıştığı annesi ve kız kardeşini pompalı tüfekle öldürdü, diğer kız kardeşini yaraladı.

Tartıştığı annesi ve kız kardeşini pompalı tüfekle öldürdü

Konuklu Mahallesi'ndeki bir evde H.D. ile annesi Huriye Çiçekli (43) ve kız kardeşi Zeynep Demircan (23) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.D, pompalı tüfekle ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Tartıştığı annesi ve kız kardeşini pompalı tüfekle öldürdü

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeynep Demircan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayda yaralanan anne Huriye Çiçekli ve diğer kız kardeş M.N.D. (11), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Anne Huriye Çiçekli, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, H.D'yi saklandığı adreste gözaltına aldı.

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