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Dünya
The Guardian 04.11.2026 06:49

Yapay zekanın babası Geoffrey Hinton: Yapay zeka hiç geliştirilmeseydi daha iyi olabilirdi

Yapay zekanın öncülerinden Nobel ödüllü bilim insanı Geoffrey Hinton, insanlığın bu teknolojiyi hiç geliştirmemiş olmasının daha hayırlı olabileceğini belirtti. Hinton, yapay zekanın bu yıl veya gelecek yıl elektrik ya da finans sistemlerinde büyük çaplı kesintilere yol açabileceği uyarısında bulundu.

Yapay zekanın babası Geoffrey Hinton: Yapay zeka hiç geliştirilmeseydi daha iyi olabilirdi

Gelecekte yaşanabilecek olası yapay zeka kaynaklı krizleri Çernobil felaketine benzeten Hinton, enerji nakil hatlarını veya finansal altyapıyı bir hafta boyunca çökertecek saldırıların yaşanabileceğini ifade etti.

İnsanlığın önündeki 10 yıl içinde teknolojinin risklerini yönetip yönetemeyeceğinin netleşeceğini belirten bilim insanı, aksi takdirde kitlesel işsizlik ve toplumda derin bölünmeler yaşanacağını vurguladı.

Teknoloji şirketlerinin yöneticilerine eleştiri

Sektörün önde gelen şirket yöneticilerini de eleştiren Hinton, güvenlik risklerinin göz ardı edildiğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump yapay zekaya yönelik küresel denetim girişimlerine karşı çıkarken, Hinton yapay zeka modellerinin piyasaya sürülmeden önce ilaç sektöründeki gibi bağımsız kurumlarca sıkı testlerden geçirilmesi gerektiğini savundu.

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