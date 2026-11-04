Yapay zekanın babası Geoffrey Hinton: Yapay zeka hiç geliştirilmeseydi daha iyi olabilirdi

Gelecekte yaşanabilecek olası yapay zeka kaynaklı krizleri Çernobil felaketine benzeten Hinton, enerji nakil hatlarını veya finansal altyapıyı bir hafta boyunca çökertecek saldırıların yaşanabileceğini ifade etti.

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