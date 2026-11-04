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Dünya
The Guardian 04.11.2026 06:45

Öyle bir fotoğraf çekti ki herkes yapay zeka zannediyor

Yeni Zelandalı astrofotoğrafçı Brendan Larsen, Taranaki Dağı üzerinde çektiği ve binlerce uydu izinin görüldüğü fotoğrafın yapay zeka ile üretildiği yönündeki iddialara yanıt verdi. Sosyal medyada milyonlarca kez görüntülenen kare, izleyiciler arasında geniş çaplı bir tartışma başlattı.

Öyle bir fotoğraf çekti ki herkes yapay zeka zannediyor

Çalışmayı oluşturmak için eylül ayında çekim yapan Larsen, iki saat boyunca sekiz saniyelik pozlamalarla 578 fotoğraf çekti.

Fotoğrafçı, daha sonra Adobe Photoshop programında yaklaşık 40 saat süren bir düzenleme çalışması yürüttü. Her bir karedeki uydu izleri tek tek birleştirilerek gökyüzündeki yoğun hareketlilik ortaya çıkarıldı.

Öyle bir fotoğraf çekti ki herkes yapay zeka zannediyor

Görselde 1.400 uydu yer alıyor

Hazırlanan nihai fotoğrafta Taranaki Dağı üzerinde yaklaşık 1.400 uyduya ait 14 bin çizginin oluşturduğu yoğun bir ağ görüldü.

Ekim ayında sosyal medyada paylaşılan görsel kısa sürede milyonlarca etkileşim aldı. Yapay zeka eleştirilerini öngördüğünü belirten Larsen, çekim sürecini kaydettiği videoyu da kamuoyuyla paylaştı.

Uzay kirliliği tartışmaları yeniden gündemde

Çalışmaya yapılan yorumların büyük kısmında gökyüzündeki uydu kirliliğinin korkutucu boyutlara ulaştığı vurgulandı.

Dünya yörüngesinde aktif olarak çalışan yaklaşık 16 bin uydunun yanı sıra çok sayıda uzay çöpü bulunuyor.

Uzmanlar, artan uzay trafiğinin atmosfer yapısı ve astronomi gözlemleri üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Larsen, fotoğrafın uzay kaynaklarının sorumlu kullanımı konusunda farkındalık yaratmasını umduğunu belirtti.

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