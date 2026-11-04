Çok Bulutlu 15.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 04.11.2026 13:16

Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor

Şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu 15 Kasım'dan itibaren başlayacak.

Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler kapsamında 15 Kasım ile 15 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere para cezası uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından zorunlu kış lastiği uygulamasına ilişkin genelge hazırlıkları sürüyor. Söz konusu genelge uygulanmak üzere 81 il valiliğine gönderilecek.

Lastik değiştirme ücreti 1500 liradan başlıyor

Yağışların başlamasıyla birlikte lastik değiştirme çalışmaları da yoğunlaştı.

Lastik sökme-takma işlemi 13, 14 ve 15 inç jantlar için 1500 lira, 16 ve 17 inç jantlar için 1750 lira, 18 inç jantlar için 2000 lira, 19 inç jantlar için 2250 lira, 20 inç jantlar için 2500 lira, 21 inç jantlar için 3000 lira olarak uygulanıyor.

Lastik oteli ücreti ise dört lastiğin değiştirilmesi için alınan ücretle aynı düzeyde bulunuyor.

Üretim tarihine dikkat

Araçlarda güvenli sürüşün sağlanmasında lastik seçimi önemli rol oynuyor. Özellikle hava sıcaklığının 7 derecenin altına düşmesiyle birlikte kış lastiklerine geçilmesi, yol tutuşunun korunması açısından önem taşıyor.

Soğuk hava koşullarında sertleşen yaz lastikleri, karlı ve buzlu yollarda yeterli tutuş sağlayamıyor. Bu durum fren mesafesinin uzamasına, aracın kaymasına ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesine neden olabiliyor.

Sürücülerin kış lastiği tercihinde yalnızca mevsime uygunluğa değil, lastiğin üretim tarihine ve saklama koşullarına da dikkat etmesi gerekiyor. Kullanılmamış lastikler de zamanla özelliklerini yitirebiliyor. Özellikle uygun olmayan ortamlarda bekletilen lastiklerin performansı olumsuz etkilenebiliyor.

Güvenli sürüş için lastik değişiminin yanı sıra araçların kış şartlarına hazırlanması, bakım ve kontrollerinin de ihmal edilmemesi gerekiyor.

ETİKETLER
Kış Lastiği Kar Yağışı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Buzlanma
Sıradaki Haber
Çiftçilere 9 ayda 115,5 milyar lira destek ödemesi yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:15
Emekli maaşlarında yeni sistem masada
14:17
Vatandaşları 464 milyon lira dolandıran 198 şüpheli tutuklandı
14:08
SSB Başkanı Görgün: Gök Vatan'da hür kanatlarımız güçleniyor
14:05
ABD'deki seçimler eyalet valiliği dağılımını da değiştirdi: Texas'a Latin kökenli, Florida'ya siyahi vali
13:59
Bayraktar TB2'den ezber bozan kabiliyet: 16 FPV Drone ile atış testi
14:00
ABD Kongresine seçilen Gazze'nin gönüllü doktoru Adam Hamawy
İsrail'in kısıtlamaları Lübnan'ın güneyindeki çiftçilerin zeytin hasadını zorlaştırıyor
İsrail'in kısıtlamaları Lübnan'ın güneyindeki çiftçilerin zeytin hasadını zorlaştırıyor
FOTO FOKUS
Bayraktar TB2'den ezber bozan kabiliyet: 16 FPV Drone ile atış testi
Bayraktar TB2'den ezber bozan kabiliyet: 16 FPV Drone ile atış testi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ