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Savunma
TRT Haber 04.11.2026 14:04

SSB Başkanı Görgün: Gök Vatan'da hür kanatlarımız güçleniyor

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Yeni nesil temel eğitim uçağımız HÜRKUŞ’un 2 uçağının daha Savunma Sanayii Başkanlığımız ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından kabul işlemleri tamamlandı. Böylece Hava Kuvvetlerimizin envanterine kazandırılan HÜRKUŞ sayısı 4’e ulaştı" dedi.

SSB Başkanı Görgün: Gök Vatan'da hür kanatlarımız güçleniyor
[Fotograf: AA]

Türk savunma sanayiinin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği havacılık projeleri Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücüne güç katmaya devam ediyor. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı koordinasyonunda yürütülen kabul faaliyetleri kapsamında, 2 adet HÜRKUŞ uçağı daha başarıyla teslim alındı.

"Hür semalarımızda HÜRKUŞ'larımızın izi büyüyor"

Gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşan SSB Başkanı Prof. Dr. Görgün, teslimatların planlandığı takvim doğrultusunda sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı;

Hür semalarımızda HÜRKUŞ’larımızın izi büyüyor. Yeni nesil temel eğitim uçağımız #HÜRKUŞ’un 2 uçağının daha Savunma Sanayii Başkanlığımız ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından kabul işlemleri tamamlandı.

Böylece Hava Kuvvetlerimizin envanterine kazandırılan HÜRKUŞ sayısı 4’e ulaştı. Geleceğin pilotlarını yetiştirecek HÜRKUŞ’larımızın teslimatlarını planlandığı şekliyle sürdürüyoruz. Ülkemize ve kahraman Hava Kuvvetlerimize hayırlı olsun. 

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Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)
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