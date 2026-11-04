Çok Bulutlu 13.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 04.11.2026 14:15

Emekli maaşlarında yeni sistem masada

Hükümet, emeklilere yönelik maaş artışı ve olası refah payı düzenlemelerinde prim günü, yaş ve gelir durumunu esas alan yeni bir model üzerinde çalışıyor. Bütçe görüşmelerinin ardından Meclis gündemine gelmesi beklenen düzenlemeyle, emekliler arasında daha dengeli bir gelir dağılımı sağlanması hedefleniyor.

Emekli maaşlarında yeni sistem masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından AK Parti tarafından başlatılan teknik çalışmalarda sona yaklaşıldı. Yaz aylarında başlatılan ve detaylandırılan analizler kapsamında, emeklilerin sosyoekonomik durumlarına ilişkin kapsamlı bir sınıflandırma yapıldı.

Prim günü ve yaş kriterleri belirleyici olacak

Çalışma kapsamında emekliler; çalışma hayatına devam edenler, 65 yaş üstünde olanlar ve kök maaşı taban aylığa tamamlananlar olmak üzere farklı kategorilerde incelendi. Değerlendirmelere prim ödeme gün sayısı ile bakmakla yükümlü olunan kişi sayısı gibi kriterler de dahil edildi.

AK Parti kaynakları, yeni dönemde yapılacak maaş artışları ve verilmesi planlanan ek refah payı ödemelerinde bu analizlerin temel alınacağını belirtti.

Yeni modelle birlikte, prim gün sayısı yüksek olmasına rağmen uzun süredir emekli maaşı aldığı için geliri en düşük emekli aylığı sınırında kalan vatandaşlara daha yüksek oranlı artış yapılması öngörülüyor. Böylece prim adaletsizliğinin giderilmesi ve sistemde dengeli bir yapının kurulması amaçlanıyor.

En düşük emekli maaşı da artırılacak

Taslak çalışmanın bir diğer önemli başlığını ise en düşük emekli maaşı oluşturuyor. Taban aylık tutarının yükseltilmesi gündemde yer alırken, tüm emekliler için de gerçekleşen enflasyon oranına paralel bir maaş artışı planlanıyor.

Söz konusu düzenlemeleri içeren kanun teklifinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) bütçe maratonunun tamamlanmasının ardından Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

ETİKETLER
Emekli
Sıradaki Haber
Dört ayrı operasyonda 459 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:34
Bakan Memişoğlu'ndan organ bağışı çağrısı: 32 bin kişi umut bekliyor
15:24
Hamaney: ABD seçimleri İran politikasını değiştirmeyecek
15:17
İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da 45 Filistinliyi gözaltına aldı
15:13
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'ya son görev
14:36
Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 3 kişi hayatını kaybetti
14:59
Lübnan Başbakanı’ndan Hizbullah’a üstü kapalı uyarı: Ülkeyi yeni bir savaşa sürüklemeyin
İsrail ordusu El-Halil'de iş yerlerini kapatarak Filistinlilerin hareketini kısıtladı
İsrail ordusu El-Halil'de iş yerlerini kapatarak Filistinlilerin hareketini kısıtladı
FOTO FOKUS
Bayraktar TB2'den ezber bozan kabiliyet: 16 FPV Drone ile atış testi
Bayraktar TB2'den ezber bozan kabiliyet: 16 FPV Drone ile atış testi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ