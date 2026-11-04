Emekli maaşlarında yeni sistem masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından AK Parti tarafından başlatılan teknik çalışmalarda sona yaklaşıldı. Yaz aylarında başlatılan ve detaylandırılan analizler kapsamında, emeklilerin sosyoekonomik durumlarına ilişkin kapsamlı bir sınıflandırma yapıldı.

Prim günü ve yaş kriterleri belirleyici olacak

Çalışma kapsamında emekliler; çalışma hayatına devam edenler, 65 yaş üstünde olanlar ve kök maaşı taban aylığa tamamlananlar olmak üzere farklı kategorilerde incelendi. Değerlendirmelere prim ödeme gün sayısı ile bakmakla yükümlü olunan kişi sayısı gibi kriterler de dahil edildi.

AK Parti kaynakları, yeni dönemde yapılacak maaş artışları ve verilmesi planlanan ek refah payı ödemelerinde bu analizlerin temel alınacağını belirtti.

Yeni modelle birlikte, prim gün sayısı yüksek olmasına rağmen uzun süredir emekli maaşı aldığı için geliri en düşük emekli aylığı sınırında kalan vatandaşlara daha yüksek oranlı artış yapılması öngörülüyor. Böylece prim adaletsizliğinin giderilmesi ve sistemde dengeli bir yapının kurulması amaçlanıyor.

En düşük emekli maaşı da artırılacak

Taslak çalışmanın bir diğer önemli başlığını ise en düşük emekli maaşı oluşturuyor. Taban aylık tutarının yükseltilmesi gündemde yer alırken, tüm emekliler için de gerçekleşen enflasyon oranına paralel bir maaş artışı planlanıyor.

Söz konusu düzenlemeleri içeren kanun teklifinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) bütçe maratonunun tamamlanmasının ardından Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.