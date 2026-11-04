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Dünya
AA 04.11.2026 14:35

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 3 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 3 kişi yaşamını yitirdi.

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 3 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1602 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 794 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 847 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 74 bin 618'e, yaralı sayısının 175 bin 920'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

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