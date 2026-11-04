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Türkiye
AA 04.11.2026 14:23

İstanbul'da metrobüs kazası: 6 yaralı

Esenyurt'ta iki metrobüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

İstanbul'da metrobüs kazası: 6 yaralı
[Fotograf: AA]

Namık Kemal Mahallesi'ndeki Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda yolcu alan metrobüse, durağa yaklaşan başka bir metrobüs arkadan çarptı. Kazada, 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların 2'sine olay yerinde müdahale edilirken, 4'ü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle seferlerde aksama yaşanırken, bölgede uzun metrobüs kuyrukları oluştu.

Kazaya karışan metrobüslerin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından karşılıklı ve dönüşümlü olarak sürdürülen seferler normale döndü.

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