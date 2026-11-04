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Sağlık
AA 04.11.2026 15:33

Bakan Memişoğlu'ndan organ bağışı çağrısı: 32 bin kişi umut bekliyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 188 binden fazla vatandaşın dijital organ bağışı vasiyetini oluşturduğunu belirterek, vatandaşları organ bağışında bulunmaya davet etti.

Bakan Memişoğlu'ndan organ bağışı çağrısı: 32 bin kişi umut bekliyor

Bakan Memişoğlu, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "İyilik paylaştıkça çoğalır, hayat paylaştıkça güzelleşir" ifadesini kullandı.

Organ bağışının bir insana yeniden hayat, bir aileye yeniden umut olabileceğini ifade eden Memişoğlu, "Bugün ülkemizde yaklaşık 32 bin vatandaşımız organ nakli için bekliyor. Ülke genelindeki 152 organ nakli merkezimizde, sağlık çalışanlarımızın büyük gayretiyle son bir yılda yaklaşık 5 bin organ nakli gerçekleştirildi" açıklamasında bulundu.

Memişoğlu, geçen yıl organ bağışı süreçlerini e-Devlet ve e-Nabız üzerinden dijitalleştirerek vatandaşlar için daha kolay hale getirdiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"O günden bugüne 188 binden fazla vatandaşımız dijital organ bağışı vasiyetini oluşturdu. Ben de tüm vatandaşlarımızı organ bağışında bulunmaya, bu iyilik hareketinin bir parçası olmaya davet ediyorum. Organ bağışı vasiyetinizi e-Nabız ve e-Devlet üzerinden kolayca oluşturabilirsiniz."

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Kemal Memişoğlu Organ Bağışı
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