ABD'deki seçimler İran'da nasıl yorumlandı?

İran'da yakından takip edilen seçim sonuçları, ABD'nin İran'a yönelik askeri politikalarının değişebileceği yönünde beklentiler oluştururken, Başkan Donald Trump'ın iki yıl daha görevde kalacak olması muhtemel yeni bir çatışmaya ilişkin endişelerin sürmesine neden oldu.

ABD Kongre ara seçimlerinin sonuçlarına ilişkin başkent Tahran'da vatandaşların görüşleri alındı.

Tahranlı Mehriye Kebiri, seçim sonuçlarının ABD'nin İran'a yönelik politikalarında önemli bir değişiklik oluşturmayacağını düşündüğünü belirterek, "Trump bir şey yapmak isterse yapar. Ne Demokratların ne de Cumhuriyetçilerin görüşüne göre hareket eder. En azından ben böyle düşünüyorum. Biz kendi ülkemizde hayatımızı yaşıyoruz. Bunlar bizim için önemli değil. En azından benim için önemli değil." dedi.

İran'a yönelik yeni saldırı endişesi sürüyor

Demokratların Kongrede çoğunluğu elde etmesinin ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırı kararını değiştirmeyeceğini savunan Kebiri, yeni bir çatışma yaşanabileceği yönündeki endişelerini dile getirdi.

Kebiri, "Bu süreçte ne İran kazandı ne de ABD. Ne biri çıkıp 'Ben kazandım.' diyebiliyor ne de diğeri. Belirsizlik içindeyiz. Ancak saldıracaklarını düşünüyorum." diye konuştu.

Trump'ın iki yıl daha görevini sürdüreceğine işaret eden Kebiri, Demokratların olası bir saldırıyı engellemeye çalışabileceğini ancak nihai kararın yine Trump tarafından verileceğini düşündüğünü aktardı.

"Demokratların kazanması memnuniyet verici"

Taksi şoförlüğü yapan ve görüntüsünün yayımlanmasını istemeyen Muhammed Heddadi ise Demokratların Cumhuriyetçilere kıyasla daha ılımlı politikalar izlediğini savunarak seçim sonuçlarını olumlu karşıladığını belirtti.

Heddadi, "Ben Demokratların kazanacağını biliyordum. Oy oranları yüksekti. Bu gelişme memnuniyet verici. Trump ve Cumhuriyetçiler ise daha sertlik yanlısı bir politika izliyor. Bana göre bu politikaların diğer ülkeler üzerinde de olumsuz etkileri var. Sadece bizim ülkemiz için değil, diğer ülkeler için de geçerli. Trump şu ana kadar herkese zarar verdi. Hem Avrupalılara hem kendi ülkesine zarar verdi." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin İran'ın taleplerini kısmen kabul etmesi durumunda Tahran yönetiminin de karşılıklı adımlar atabileceğini ifade eden Heddadi, ülkesinin savaş yanlısı olmadığını ve yalnızca kendisini savunduğunu öne sürdü.

Trump'ın İran'a yönelik tutumunda değişiklik olmayacağı beklentisi

Emir Kebir Üniversitesinde öğrenim gören Emir Hüseyin Caferi de İran yönetiminin Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında ayrım yapmaksızın ABD'yi düşman olarak gördüğünü belirterek, Trump'ın Tahran'a yönelik sert tutumunu sürdüreceğini düşündüğünü söyledi.

Trump'ın kararlarını kişisel değerlendirmeleri doğrultusunda aldığını savunan Caferi, ABD Başkanının Kongredeki yeni siyasi dengelerden etkilenmeyebileceğini ifade etti.

Caferi, "Trump'ın, Demokratların ya da onların temsilcilerinin ne düşündüğü umurunda olmayabilir. Hatta bugün okuduğum kadarıyla, Demokratların savaş yetkilerini kısıtlamak için alacağı herhangi bir kararı veto edebileceğini söylüyorlar." dedi.