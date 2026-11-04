Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu’da, yarın günün ilk saatlerinden itibaren ise Karadeniz’de şiddetli yağışlar etkili olacak.

Yapılan tahminlere göre, yarın sabah ilk saatlerden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'de yağışlar şiddetini artıracak. Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak,

Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, kıyı şeridinde ise yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Yükseklerde kar geliyor

Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin doğusunda ise yağışların bu akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermesi öngörülüyor. Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak çevreleri ile Şanlıurfa’nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların yarın gece saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi.