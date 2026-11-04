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Türkiye
İHA 04.11.2026 16:54

Fren yerine gaza bastı takla atıp bina boşluğuna düştü, 3 genç son anda kaçtı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde fren yerine gaza basan sürücü önce bir iş yerinin merdivenlerine çarptı, ardından ise takla atan araç bina boşluğuna düştü. Kazanın olduğu sohbet eden 3 genç son anda aracı görerek kaçarken, kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Fren yerine gaza bastı takla atıp bina boşluğuna düştü, 3 genç son anda kaçtı

14.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Saadetdere Mahallesi’nde araç sürücüsü S.K., fren yerine gaza bastı. Saniyeler içerisinde hızlanan aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden S.K., sokaktaki iş yerinin merdivenine çarptı, ardından ise takla atan araç bina boşluğuna düştü.

Bina boşluğunda sohbet eden 3 genç aracı saniyeler önce fark ederek kaçarken, çevredekiler koşarak araçtakilere müdahale etti.

Araç sürücüsü S.K. da dahil 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza sonrasında oluşan panik kameraya yansıdı.

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