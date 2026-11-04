Fren yerine gaza bastı takla atıp bina boşluğuna düştü, 3 genç son anda kaçtı

14.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Saadetdere Mahallesi’nde araç sürücüsü S.K., fren yerine gaza bastı. Saniyeler içerisinde hızlanan aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden S.K., sokaktaki iş yerinin merdivenine çarptı, ardından ise takla atan araç bina boşluğuna düştü.
Bina boşluğunda sohbet eden 3 genç aracı saniyeler önce fark ederek kaçarken, çevredekiler koşarak araçtakilere müdahale etti.
Araç sürücüsü S.K. da dahil 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza sonrasında oluşan panik kameraya yansıdı.