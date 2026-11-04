Ege ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM)yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz ve Ege Denizi’nde yarından itibaren şiddetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuzey Ege'de yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden başlayacak olan fırtınanın (50-75 km/saat), cuma günü öğle saatlerinde kuzey kesimlerde, akşam saatlerinden sonra ise güney kesimlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege'de yarın sabah saatlerinde kuzeyinde, öğle saatlerinden itibaren ise bölge genelinde kuzeyli yönlerden fırtına bekleniyor. Fırtınanın Cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in doğusunda rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra kıyılarda, akşam saatlerinden sonra ise açık denizlerde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Yetkililer; başta deniz ulaşımında meydana gelebilecek aksamalar olmak üzere, balıkçılar ve denizcilik sektöründe faaliyet gösterenlerin fırtına süresince dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini hatırlattı.