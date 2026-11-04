Yasa dışı bahis çetelerinin trilyonluk kara para trafiği deşifre oldu

Adalet Bakanı Gürlek, yasa dışı bahis şebekelerine yönelik 81 ilde yürütülen kararlı mücadelenin 9 aylık bilançosunu kamuoyuyla paylaştı.

Yasa dışı bahsin yalnızca hukuka aykırı bir eylem olmadığını vurgulayan Bakan Gürlek, bu faaliyetlerin toplum huzurunu bozan, aileleri parçalayan ve suç örgütlerini besleyen büyük bir tehdit olduğuna dikkat çekti.

81 il genelinde yürütülen 9 aylık adli sürece ilişkin detayları paylaşan Gürlek, şunları kaydetti;

Yasa dışı bahisle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 9 ayda 81 ilimizde gerçekleştirdiğimiz 901 operasyonla suç ağlarının üzerine gidiyor, finansal kaynaklarının izini sürüyoruz. Yasa dışı bahis, yalnızca hukuka aykırı bir faaliyet değil; toplumun huzurunu bozan, aileleri mağdur eden ve suç örgütlerinin faaliyetlerini besleyen ciddi bir tehdittir. Bu tehdide karşı mücadelemizi yalnızca sahada değil, suç yapılanmalarının bütün bağlantılarını ve yasa dışı kazançlarını araştırarak da kararlılıkla sürdürüyoruz.

Suç gelirlerine MASAK kıskacı

Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda; Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımız, MASAK ve ilgili bütün kurumlarımızın iş birliğiyle Şubat–4 Kasım 2026 döneminde, 81 ilimizde yürütülen adli soruşturmalar kapsamında; 901 operasyon gerçekleştirildi. 5.710 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 5.949 şüpheli tutuklandı. 3.570 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Mücadelemiz, yasa dışı bahis organizasyonlarıyla sınırlı kalmadı. Bu yapılanmalara yönelik yürütülen mali incelemelerde: 2,63 trilyon lira, 9,08 milyar dolar, 3,49 milyon avro tutarında işlem hacmi tespit edildi.

"Hiçbir suç yapılanması adaletten kaçamayacak"

Yasa dışı bahis şebekeleri şunu iyi bilsin: Hiçbir suç yapılanması, faaliyetlerini ve suçtan elde ettiği kazancın izini gizlemeyecek ve adaletten kaçamayacaktır. Yasa dışı bahis ağlarının ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması için bütün kurumlarımızla koordinasyon içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu mücadelede büyük bir özveriyle görev yapan Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımıza, MASAK'a ve emeği geçen bütün kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden, yasa dışı bahis üzerinden haksız kazanç sağlayan hiçbir suç yapılanmasına geçit vermeyecek, suçun da suçlunun da peşini bırakmayacağız.