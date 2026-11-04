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Dünya
AA 04.11.2026 15:14

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da 45 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda 2'si gazeteci, 5'i kadın 45 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da 45 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Filistin Esirler Cemiyetinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın farklı bölgelerindeki kent, belde ve mülteci kamplarına baskınlar düzenledi.

Baskınlarda 5'i kadın, 2'si gazeteci olmak üzere 45 Filistinli İsrail güçlerince gözaltına alındı.

Gazetecilerden birinin iki yılı aşkın süren "idari tutukluluk" halinin ardından 20 Ekim'de serbest bırakılan Hazım Nasır olduğu belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail güçlerince gerçekleştirilen bu gözaltıların son dönemde arttığına dikkati çekerek, gözaltıların artık belirli kesimlerle sınırlı kalmadığını, Filistin toplumunun tüm kesimlerini hedef alan bir baskı aracı olarak kullanıldığını vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Saldırılar kapsamında öldürme ve gözaltı olaylarının yanı sıra zorla yerinden etme, tarım arazilerini tahrip etme, evleri yıkma ve yasa dışı yerleşim birimlerini genişletme faaliyetleri de gerçekleştiriliyor.

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