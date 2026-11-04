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Dünya
TRT Haber 04.11.2026 15:50

Türkiye-Güney Kore stratejik iş birlikleri uluslararası basında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 yıl aradan sonra Güney Kore'ye 3 günlük resmi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret ve yeni iş birlikleri uluslararası basına da yansıdı. Haberlerde, Türkiye ve Güney Kore'nin stratejik alanlarda iş birliklerini derinleştirdikleri vurgusu öne çıktı.

Türkiye-Güney Kore stratejik iş birlikleri uluslararası basında

Uluslararası haber ajansları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Güney Kore ziyaretini duyururken Ankara-Seul arasındaki iş birliğini öne çıkardı.

Fransız haber ajansı AFP,  "Türkiye ve Güney Kore nükleer enerji ve savunma alanlarında ortaklıklarını güçlendiriyor" ifadesiyle gelişmeleri aktardı.

İngiliz Reuters haber ajansı da Türkiye ve Güney Kore'nin nükleer enerji, savunma ve altyapı alanlarındaki iş birliğini duyurdu; "Erdoğan ve Lee Jae Myung nükleer enerji ve savunma iş birliğini genişletme konusunda mutabık kaldı" ifadesini kullandı.

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Güney Kore haber ajansı Yonhap da iki ülke arasında enerji ve madencilik alanlarında üç mutabakat zaptı imzalandığını hatırlattı.

Savunma sanayiindeki ikili iş birliğinin kapsamının genişletilmesinin ortak üretimi de içerdiği vurgulandı. Türkiye ile derinleşen ticari ilişkilere de geniş yer verildi.

Yunan basını da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Güney Kore ziyaretini yakından takip etti.

News Break haber sitesi Türkiye ve Yunanistan’ın Güney Kore ile ilişkilerini kıyasladı; Ankara-Seul arasındaki iş birliğine dikkat çekildi. Haberde, "Yunanistan alışılmış kayıtsız gözlemci rolünü seçiyor" vurgusu yapıldı. 

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Güney Kore Recep Tayyip Erdoğan Savunma Sanayii
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