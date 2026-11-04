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Dünya
AA 04.11.2026 15:19

Hamaney: ABD seçimleri İran politikasını değiştirmeyecek

İran lideri Mücteba Hamaney, ABD’deki ara seçim sonuçlarının ardından, Amerikan siyasetindeki değişikliklerin Washington’ın “İran’a yönelik düşmanlığını” değiştirmeyeceğini söyledi.

Hamaney: ABD seçimleri İran politikasını değiştirmeyecek

İran lideri Hamaney, 1979'da ABD'nin Tahran'daki Büyükelçiliğine baskının yıl dönümü olarak anılan "Küresel Emperyalizme Karşı Ulusal Mücadele Günü" vesilesiyle yazılı açıklama yayımladı.

ABD'nin "İran milletini koşulsuz teslim almayı" hedeflediğini belirten Hamaney, düşmana karşı en küçük bir tavizin bile savaşta hayatını kaybedenlerin ve halkın fedakarlıklarını boşa çıkaracağını savunarak, bunun karşı tarafı yeni taleplerde bulunmaya ve saldırılara girişmeye cesaretlendireceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın mensubu olduğu Cumhuriyetçi Parti'nin ara seçimlerde aldığı yenilgiye işaret eden ve bu sonuçların ABD'nin İran'a karşı politikalarına etki etmeyeceğine dikkati çeken Hamaney, Washington'ın davranışlarında bir değişiklik bekleyenlerin "derin yanılgı içinde" olduğunu söyledi.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı açtığı savaş sonucunda İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kontrolüne aldığını ve bölgedeki Amerikan üslerini "imha ettiğini" savunan Hamaney, "Bu tür saldırılar tekrarlanırsa (İran'ın tepkisi) çok daha geniş boyutlara ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.

Hamaney ayrıca, İran'ın bölgede desteklediği ve "direniş cephesi" olarak adlandırdığı silahlı grupların duruşuna övgüde bulundu.

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