TOBB'un COP31'de düzenleyeceği zirveyle iş ve finans dünyası bir araya gelecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) yapılan yazılı açıklamaya göre, 9-20 Kasım'da Antalya'da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, TOBB koordinasyonunda 12-13 Kasım tarihlerinde "COP31 İş ve Yatırım Zirvesi" düzenlenecek.

55'i aşkın ülkeden 1500'ün üzerinde katılımcının beklendiği zirve, uluslararası ticaret ve sanayi odalarından küresel şirketlere, finans kuruluşlarından yatırım fonlarına, kalkınma bankalarından teknoloji şirketlerine uzanan geniş bir katılımcı profiline ev sahipliği yapacak.

"From Ambition to Delivery" (Hedeften Uygulamaya) temasıyla gerçekleştirilecek zirvede, iklim taahhütlerinin uygulanabilir projelere ve finansmana dönüştürülmesine odaklanılacak.

Zirvede, sanayinin karbondan arındırılması ve yeşil sanayileşme, iklim yatırımları için sermayeye erişim, şehirlerin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı, KOBİ'lerin ve gelişmekte olan ekonomilerin dönüşüme katılımı, sürdürülebilir gıda sistemleri ve döngüsel ekonomi konuları ele alınacak.

Zirvede ortaya konulacak önerilerin, COP31 sonrasında da devam edecek kamu, özel sektör ve uluslararası işbirlikleri için yol haritası oluşturması hedefleniyor.

"İş dünyası ilk kez müzakere masasının yanı başında yer alıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ortaya konan vizyonun ve kararlılığın eseri olduğunu vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, bu sayede Türkiye'nin, küresel iklim gündeminin merkezinde yer aldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha ilk günden itibaren iş dünyasını bu sürecin seyircisi değil, ortağı olarak gördü. Özel sektöre açılan bu kapı sayesinde iş dünyası, COP tarihinde ilk kez müzakere masasının yanı başında yer alıyor. İklim meselesi artık yalnızca bir çevre meselesi değil, bir ekonomi, yatırım ve rekabet meselesidir. Dönüşümü hayata geçirecek olan iş dünyasıdır. Dünyanın dört bir yanından gelen şirketler, bankalar ve yatırım fonları, taahhütleri projeye, projeleri yatırıma dönüştürmenin yolunu burada konuşacak. Hedefimiz açık, COP31'i, iklim hedeflerinin iş dünyasının gücüyle hayata geçtiği bir dönüm noktası yapmak. Türk iş dünyası olarak bu sorumluluğu üstlenmekten gurur duyuyoruz."