Avrupa’da uçaklara bomba ihbarı: Çok sayıda uçuş yön değiştirdi

Avrupa’da ticari uçuşlara yönelik bomba ihbarları perşembe sabahı da sürdü. Avrupa’nın farklı ülkelerinde en az 15 uçak ihbarlardan etkilendi. Olay, salı günü 7 uçuşa yapılan benzer ihbarların ardından bir hafta içinde ikinci kez yaşandı.

Aer Lingus uçağı Fransa’ya indi

Dublin’den Roma’ya giden Aer Lingus’un EI402 sefer sayılı uçağı, Fransa’nın Normandiya bölgesindeki Evreux hava üssüne yönlendirildi. Şirket, yönlendirmenin güvenlik önlemi olarak yapıldığını ve uçağın sorunsuz indiğini bildirdi. Yolcuların varış noktalarına ulaştırılması için çalışıldığı belirtildi.

Wizz Air’in Milano Malpensa-Varşova seferi de uçuş sırasında bomba ihbarı alınması üzerine Viyana’ya indi. Şirket, aynı dönemde birçok havayolunun benzer ihbarlarla karşılaştığını duyurdu. Wizz Air’in Milano-Bükreş seferi ise Romanya basınına göre ihbar sonrası başkente sorunsuz indi.

Bulgaristan: Üç Ryanair uçağında sorun tespit edilmedi

Madrid, Kopenhag ve Londra Stansted’den Sofya’ya giden üç Ryanair uçağına ihbar yapıldı. Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı, Madrid ve Kopenhag seferlerinin uçuşa Sofya’ya devam ettiğini, Londra seferinin ise Filibe’ye (Plovdiv) yönlendirildiğini açıkladı. Yapılan incelemelerde herhangi bir sorun saptanmadığı, Sofya ve Filibe havalimanlarında operasyonların normale döndüğü belirtildi. Filibe’ye inen yolcuların Sofya’ya taşınması için ise düzenleme yapılıyor.

Prag: Dört uçakta patlayıcı çıkmadı

Çekya polisi, Prag’a gelen dört uçakta “el yapımı patlayıcı düzenek” bulunduğuna dair ihbar aldığını duyurdu. Polis, tehdidin inandırıcılığını düşük olarak değerlendirdi. Uçaklar indikten sonra yapılan piroteknik incelemelerde patlayıcıya rastlanmadı. Soruşturmayı, Çekya polisinin Terörizm, Aşırıcılık ve Siber Suçlarla Mücadele Merkezi (NCTEKK) devraldı.

Roma ve Varşova’da kontroller temiz çıktı

Helsinki’den kalkan iki Finnair uçağı, Roma ve Viyana’ya sorunsuz indi. Şirket, iki uçağın da asılsız veya sahte bomba ihbarı aldığını duyurdu. Roma Fiumicino Havalimanı’nı işleten ADR, kontrollerin olumsuz sonuçlandığını ve havalimanı operasyonlarının etkilenmediğini açıkladı.

Varşova’dan Brüksel’e giden LOT’un LO235 sefer sayılı uçağında da şüpheli bir şey bulunmadı. Şirket, mürettebatın uçuş sırasında inceleme yaptığını, Brüksel’de yapılan ek kontrolün de sonuç vermediğini bildirdi.

Milano’ya giden iki uçağa daha ihbar

İtalyan haber ajansı ANSA’ya göre, Selanik’ten Milano Malpensa’ya giden Aegean Airlines uçağı ile Porto’dan aynı havalimanına gelen bir Ryanair uçağı da ihbar aldı. İki uçak sorunsuz indi, yetkililer kontrollerini sürdürüyor.

Bomba ihbarlarının kaynağı ve arkasındaki kişiler ya da gruplar hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı. Salı günü yapılan ihbarlar için de sorumluluk üstlenen olmamıştı.

