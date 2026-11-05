Çok Bulutlu 12.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
The Guardian 05.11.2026 14:18

Avrupa’da uçaklara bomba ihbarı: Çok sayıda uçuş yön değiştirdi

Avrupa genelinde birçok yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Aralarında Aer Lingus, Finnair ve Wizz Air seferlerinin de bulunduğu bazı uçaklar güzergâhını değiştirerek farklı havalimanlarına indi.

Avrupa’da uçaklara bomba ihbarı: Çok sayıda uçuş yön değiştirdi

Avrupa’da ticari uçuşlara yönelik bomba ihbarları perşembe sabahı da sürdü. Avrupa’nın farklı ülkelerinde en az 15 uçak ihbarlardan etkilendi. Olay, salı günü 7 uçuşa yapılan benzer ihbarların ardından bir hafta içinde ikinci kez yaşandı.

Aer Lingus uçağı Fransa’ya indi

Dublin’den Roma’ya giden Aer Lingus’un EI402 sefer sayılı uçağı, Fransa’nın Normandiya bölgesindeki Evreux hava üssüne yönlendirildi. Şirket, yönlendirmenin güvenlik önlemi olarak yapıldığını ve uçağın sorunsuz indiğini bildirdi. Yolcuların varış noktalarına ulaştırılması için çalışıldığı belirtildi.

Wizz Air’in Milano Malpensa-Varşova seferi de uçuş sırasında bomba ihbarı alınması üzerine Viyana’ya indi. Şirket, aynı dönemde birçok havayolunun benzer ihbarlarla karşılaştığını duyurdu. Wizz Air’in Milano-Bükreş seferi ise Romanya basınına göre ihbar sonrası başkente sorunsuz indi.

Bulgaristan: Üç Ryanair uçağında sorun tespit edilmedi

Madrid, Kopenhag ve Londra Stansted’den Sofya’ya giden üç Ryanair uçağına ihbar yapıldı. Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı, Madrid ve Kopenhag seferlerinin uçuşa Sofya’ya devam ettiğini, Londra seferinin ise Filibe’ye (Plovdiv) yönlendirildiğini açıkladı. Yapılan incelemelerde herhangi bir sorun saptanmadığı, Sofya ve Filibe havalimanlarında operasyonların normale döndüğü belirtildi. Filibe’ye inen yolcuların Sofya’ya taşınması için ise düzenleme yapılıyor.

Prag: Dört uçakta patlayıcı çıkmadı

Çekya polisi, Prag’a gelen dört uçakta “el yapımı patlayıcı düzenek” bulunduğuna dair ihbar aldığını duyurdu. Polis, tehdidin inandırıcılığını düşük olarak değerlendirdi. Uçaklar indikten sonra yapılan piroteknik incelemelerde patlayıcıya rastlanmadı. Soruşturmayı, Çekya polisinin Terörizm, Aşırıcılık ve Siber Suçlarla Mücadele Merkezi (NCTEKK) devraldı.

Roma ve Varşova’da kontroller temiz çıktı

Helsinki’den kalkan iki Finnair uçağı, Roma ve Viyana’ya sorunsuz indi. Şirket, iki uçağın da asılsız veya sahte bomba ihbarı aldığını duyurdu. Roma Fiumicino Havalimanı’nı işleten ADR, kontrollerin olumsuz sonuçlandığını ve havalimanı operasyonlarının etkilenmediğini açıkladı.

Varşova’dan Brüksel’e giden LOT’un LO235 sefer sayılı uçağında da şüpheli bir şey bulunmadı. Şirket, mürettebatın uçuş sırasında inceleme yaptığını, Brüksel’de yapılan ek kontrolün de sonuç vermediğini bildirdi.

Milano’ya giden iki uçağa daha ihbar

İtalyan haber ajansı ANSA’ya göre, Selanik’ten Milano Malpensa’ya giden Aegean Airlines uçağı ile Porto’dan aynı havalimanına gelen bir Ryanair uçağı da ihbar aldı. İki uçak sorunsuz indi, yetkililer kontrollerini sürdürüyor.

Bomba ihbarlarının kaynağı ve arkasındaki kişiler ya da gruplar hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı. Salı günü yapılan ihbarlar için de sorumluluk üstlenen olmamıştı.
 

Sıradaki Haber
Brüksel'e giden uçak bomba ihbarı üzerine Brüksel Havalimanı'na güvenli iniş yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:49
Girişimcilik ekosistemine 604 milyon lira hibe verilecek
14:41
Ankara'nın ihracatı 10 ayda 15,7 milyar dolara yükseldi
14:35
Bölgesel kalkınma için 18,6 milyar lira kaynak aktarılacak
14:28
Eğitim bakanları COP31'de bir araya gelecek
14:24
Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31 iklim eylemine odaklanacak
14:22
Ronaldo Portekiz Milli Takımı'nı bıraktı
Ankara’da yayla kadınlarının emeği üzüm pekmezine dönüşüyor
Ankara’da yayla kadınlarının emeği üzüm pekmezine dönüşüyor
FOTO FOKUS
Türkiye diplomasi masasını genişletiyor
Türkiye diplomasi masasını genişletiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ