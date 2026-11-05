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Gündem
AA 05.11.2026 14:55

Türkiye ile Katar arasında savunma sanayi iş birliğinde yeni dönem

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud Al Sani ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Türkiye ile Katar arasında savunma sanayi iş birliğinde yeni dönem

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Katar'ın savunma sanayisi alanındaki iş birliğini derinleştirmeye yönelik temasları kapsamında gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki savunma sanayisi ortaklığının geliştirilmesi, yeni ortak projelerin hayata geçirilmesi ve teknoloji ile üretim kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik iş birliği fırsatları değerlendirildi.

Ziyaret, Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında imzalanan Bedir Savunma Sanayii Mutabakat Zaptı'nın ardından gerçekleştirildi.

Savunma sanayisinde teknoloji geliştirme, araştırma-geliştirme ve teknik iş birliğinin güçlendirilmesini amaçlayan mutabakatın, taraf ülkelerin mevcut kabiliyetlerini ileri taşıması ve yeni ortak projelerin hayata geçirilmesine zemin hazırlaması hedefleniyor.

Bu çerçevede, Türkiye ile Katar arasında yürütülen ikili temasların, çok taraflı iş birliği iradesinin somut projelere dönüştürülmesine ve iki ülke arasındaki savunma sanayisi ortaklığının daha ileri bir seviyeye taşınmasına katkı sağlaması öngörülüyor.

Bedir Mutabakatı'nın ardından Katar ile yürütülen temasların devam ettiğini belirten Haluk Görgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Anlaşmayla ortaya koyduğumuz ortak iradenin devamı niteliğindeki bu ziyaret, önümüzdeki dönemde birlikte atacağımız adımlar açısından önem taşıyor. Ortak projelerle ülkelerimizin teknoloji ve üretim kabiliyetlerini güçlendirmeyi, savunma sanayii ortaklığımızı derinleştirmeyi hedefliyoruz."

Görgün, ayrıca Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud Al Sani ile beraberindeki heyete ziyaretleri ve savunma sanayi iş birliğine sundukları katkılardan dolayı teşekkür etti.

ETİKETLER
Katar Savunma Sanayii Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Haluk Görgün
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