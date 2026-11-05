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TRT Haber, AA 05.11.2026 14:16

Kaçak ve sahte içki operasyonlarında 121 şüpheliye adli işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde kaçak ve sahte alkollü içki ticaretine yönelik eş zamanlı operasyonlarda 121 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı.

Kaçak ve sahte içki operasyonlarında 121 şüpheliye adli işlem yapıldı
[Fotoğraf: Arşiv]

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, kaçak ve sahte alkollü içki ticareti ile içki imalatında kullanılan etil alkolün yasa dışı satışını önlemeye yönelik ülke genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 5 bin 754 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 44 bin 677 litre etil alkol, 1017 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ile 821 aroma ele geçirildi.

 

Ayrıca 6 tabanca, 3 av tüfeği ve 182 fişeğin ele geçirildiği operasyonlarda, yasa dışı alkollü içki üretimi yapılan 9 imalathane deşifre edildi.

Operasyonlar kapsamında 121 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, yürütülen çalışmalarla yaklaşık 95 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildi.

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