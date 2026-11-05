Kaçak ve sahte içki operasyonlarında 121 şüpheliye adli işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, kaçak ve sahte alkollü içki ticareti ile içki imalatında kullanılan etil alkolün yasa dışı satışını önlemeye yönelik ülke genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 5 bin 754 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 44 bin 677 litre etil alkol, 1017 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ile 821 aroma ele geçirildi.

Ülke genelinde "Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğine" yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 121 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; kaçak ve sahte alkollü içki ile yasa dışı alkollü içki imalatında kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesi amacıyla ülke genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda; -5 bin 754 litre kaçak ve sahte alkollü içki, -44 bin 677 litre etil alkol, -1.017 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildi. -9 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte alkol üreticilerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, KOM Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 5, 2026

Ayrıca 6 tabanca, 3 av tüfeği ve 182 fişeğin ele geçirildiği operasyonlarda, yasa dışı alkollü içki üretimi yapılan 9 imalathane deşifre edildi.

Operasyonlar kapsamında 121 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, yürütülen çalışmalarla yaklaşık 95 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildi.