Parçalı Bulutlu 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 04.11.2026 10:19

Demokrat aday Abdul el-Sayed, ABD Senatosuna seçilen ilk Müslüman senatör oldu

ABD'deki ara seçimlerde Michigan eyaletinde, Mısır asıllı Müslüman aday Abdul el-Sayed, Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers'a üstünlük sağlayarak ABD Senatosuna seçilen ilk Müslüman oldu.

Demokrat aday Abdul el-Sayed, ABD Senatosuna seçilen ilk Müslüman senatör oldu

Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre Sayed, sandıktan zaferle çıktı.

Halihazırda açıklanan sonuçlara göre, Sayed'in Cumhuriyetçi rakibi Rogers, eyalet genelinde yüzde 46'da kalırken, Sayed oyların yüzde 52'sini alarak ABD tarihinde Senatoya seçilen ilk Müslüman olarak kayıtlara geçti.

Sonuçların resmi olarak kesinleşmesiyle Sayed, 3 Ocak 2027'de yemin ederek Kongredeki görevine başlayacak.

Sayed, 4 Ağustos'ta Michigan’da yapılan ön seçimlerde, Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi (AIPAC) tarafından desteklenen rakibi Haley Stevens'i mağlup ederek Demokrat Parti adayı olmaya hak kazanmıştı.

Sayed, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından seçimleri kazanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Michigan eyaletine hizmet etmek üzere ABD Senatosu'na gidecek olmanın kendisi için büyük bir onur ve ayrıcalık olduğunu belirten Sayed, "Michigan, onların imkansız dediği şeyi başardık. Kazandık. Birlikte. Şimdi asıl iş başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'a seslendi

Konuşmasında, seçim kampanyası boyunca Müslüman kimliği üzerinden kendisini hedef alan ABD Başkanı Donald Trump'a seslenen Sayed, "Donald, biliyorum, ismimi söylemekte zorlandın. Bu yüzden JD Vance ocak ayında yemin ettirdikten sonra bana sadece 'Senatör' diyebilirsin." dedi.

Sayed, kampanyası boyunca kendisine karşı faaliyet yürüttüğünü belirttiği siyasi bağış kuruluşlarını da eleştirerek, ABD'deki İsrail yanlısı lobi kuruluşu Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC) seçimleri kaybetmesi için 42 milyon dolar harcadığını söyledi.

Filistinlilerin eşit haklara, barışa ve kendi kaderini tayin hakkına sahip olması gerektiğini vurgulayan Sayed, "Filistinli çocukların atalarının topraklarında, bizim vergilerimizle öldürülmeden büyümesi gerektiğine inanıyorsanız size 'nefret dolu' diyorlar. Eşit haklara, barışa, onura ve kendi kaderini tayin hakkına inanmak nefret değil, sevgidir." diye konuştu.

Sayed, Michigan halkının vergilerinin eyaletteki okullara, sağlık hizmetlerine ve altyapıya harcanmasını istediğini belirterek bu kaynakların başka ülkelerde "ayrımcı uygulamaları" finanse etmek için kullanılmasına karşı olduklarını ifade etti.

ETİKETLER
ABD Seçim
Sıradaki Haber
Yağışlı ve soğuk hava geliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:15
Komşu ülkelere ihracat 23,4 milyar doları aştı
11:05
Siber suçlar ve dolandırıcılık operasyonlarında 230 şüpheliye işlem yapıldı
11:07
ABD ara seçimlerinde 7 Müslüman Kongreye seçildi
10:47
Emine Erdoğan Seul'de Yunus Emre Enstitüsünü açtı
10:45
Türkiye’nin nüfusu 86 milyon 502 bin oldu
10:48
ABD'de ara seçimlerin ardından siyasetin önemli isimlerinden ilk açıklamalar geldi
Van, sonbahar renklerine büründü
Van, sonbahar renklerine büründü
FOTO FOKUS
Uyku apnesine robotik çözüm
Uyku apnesine robotik çözüm
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ