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TRT Haber 03.11.2026 16:33

Yağışlı ve soğuk hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre ülke geneli yarın itibarıyla batı kesimlerinden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Yağışlı ve soğuk hava geliyor

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre ülke geneli 4 Kasım 2026 Çarşamba (yarın) gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Halen mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Zirai don riski

Sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak, ülkemizin iç kesimlerinin yükseklerinde don ve buzlanmanın görülebileceği değerlendiriliyor. Yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması, kuzey ve doğu kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Ayrıca, düşük hava sıcaklıkları nedeniyle ülkemizin iç kesimlerinde yerel ölçekte zirai don riski bulunuyor.

Yağışlı ve soğuk hava geliyor

En düşük sıcaklık tahminleri

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporları ile meteorolojik erken uyarıları takip etmelerinin önemine dikkat çekildi.

Bazı il merkezlerinde 4-9 Kasım arası beklenen en düşük sıcaklık tahminleri: Ankara: 0, İstanbul: 9, İzmir: 8, Bolu: 2, Trabzon: 8, Erzurum: -4, Eskişehir: 2, Afyonkarahisar : -1, Balıkesir: 6, Sivas: -3.

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