Mülkiyede kariyer zirvesi 3 Kasım'da düzenlenecek

3 Kasım'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde gerçekleştirilecek olan Kariyer Zirvesi 3 oturumdan oluşacak.

İlk oturum olan "idare" oturumunda Mülkiye mezunu Osmaniye ve Yozgat Valileri, ikinci oturum olan "hukuk ve denetim" oturumunda Mülkiye mezunu Sayıştay ve Danıştay üyeleri, 3 oturum olan "diplomasi" oturunda Mülkiye mezunu TÜRKSOY Genel Sekreter Vekili, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Vekili ve emekli diplomatlar öğrencilerle buluşacak.

Kariyer merkezi onaylı sertifika verilecek programda öğrenciler mezun üst düzey bürokratlar ile kariyer yollarını konuşacak ve gelecek rotasını çizecek.