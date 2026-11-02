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TRT Haber 02.11.2026 21:59

Mülkiyede kariyer zirvesi 3 Kasım'da düzenlenecek

Mülkiye Mektepliler Derneği tarafından fakültedeki öğrenci toplulukları ile birlikte organize edilen Kariyer Zirvesi 3 Kasım 2026 tarihinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde gerçekleştirilecek. Programda öğrenciler mezun üst düzey bürokratlar ile kariyer yollarını konuşacak ve gelecek rotasını çizecek.

Mülkiyede kariyer zirvesi 3 Kasım'da düzenlenecek

3 Kasım'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde gerçekleştirilecek olan Kariyer Zirvesi 3 oturumdan oluşacak.

İlk oturum  olan "idare" oturumunda Mülkiye mezunu Osmaniye ve Yozgat Valileri, ikinci oturum olan "hukuk ve denetim" oturumunda Mülkiye mezunu Sayıştay ve Danıştay üyeleri, 3 oturum olan "diplomasi" oturunda Mülkiye mezunu TÜRKSOY Genel Sekreter Vekili, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Vekili ve emekli diplomatlar öğrencilerle buluşacak.

Mülkiyede kariyer zirvesi 3 Kasım'da düzenlenecek

Kariyer merkezi onaylı sertifika verilecek programda öğrenciler mezun üst düzey bürokratlar ile kariyer yollarını konuşacak ve gelecek rotasını çizecek.

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