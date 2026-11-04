Mülkiye’de öğrenciler için kariyer zirvesi gerçekleştirildi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde (Mülkiye), öğrencileri farklı meslek alanlarından deneyimli isimlerle buluşturmayı amaçlayan Birinci Kariyer Zirvesi gerçekleştirildi.

Mülkiye Mektepliler Derneği'nin destekleriyle Fakülte Dekanı Prof. Dr. Alper Özer'in evsahipliğinde düzenlenen zirvede kamu yönetimi, maliye, hukuk, uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanları ele alındı.

Üç oturum halinde gerçekleştirilen etkinlikte, kamu kurumlarında üst düzey görevlerde bulunan yöneticiler, akademisyenler ve diplomatlar mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Zirvenin ilk oturumu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ozan Zengin'in moderatörlüğünde düzenlendi. Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ve Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ın konuşmacı olarak katıldığı oturumda kamu yönetimi ve mülki idare alanındaki deneyimler gündeme geldi.

İkinci oturumun moderatörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Reha Bayansar üstlendi. Sayıştay Üyesi Rükneddin Parlak ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Güngör, kendi uzmanlık alanları ve mesleki tecrübeleri çerçevesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Zirvenin son oturumu ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atay Akdevelioğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Oturumda TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, emekli diplomat ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Can Öztaş ile UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanvekili Doç. Dr. Ahmet Erman Aral konuşmacı olarak yer aldı. Uluslararası ilişkiler, diplomasi ve kültürel iş birliği alanlarındaki deneyimlerin aktarıldığı oturumla zirve sona erdi.

Farklı kamu kurumlarından yöneticileri, akademisyenleri ve diplomasi temsilcilerini Mülkiye öğrencileriyle buluşturan Kariyer Zirvesi, öğrencilerin mesleki yönelimlerine katkı sunmayı ve üniversite ile meslek dünyası arasındaki etkileşimi güçlendirmeyi hedefleyen bir etkinlik olarak gerçekleştirildi.