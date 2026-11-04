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Türkiye
AA 04.11.2026 17:50

Kapadokya'daki balon şampiyonasında yarışlara rüzgar engeli

Kapadokya'da ilk kez düzenlenen Türkiye Sıcak Hava Balonu Şampiyonası'nda uçuşlar etkili olan rüzgar nedeniyle gerçekleştirilemedi. Almanya, Macaristan ve Ermenistan'ın da aralarında bulunduğu 4 ülkeden 25 pilotun katıldığı organizasyon, 7 Kasım'a kadar devam edecek.

Kapadokya'daki balon şampiyonasında yarışlara rüzgar engeli

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından Uluslararası Hava Federasyonu ile Pasha Balloons işbirliğinde düzenlenen etkinlik, pilotlara yönelik bilgilendirme toplantısıyla başladı.

Nevşehir'in Avanos ilçesindeki bir balon firmasında yapılan toplantıda, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Macaristan ve Ermenistan'dan 25 pilota yarış görevleri anlatıldı.

Daha sonra ekipler, Uçhisar beldesinde belirlenen balon kalkış alanına geçti.

Hakemlerin meteorolojik durumu değerlendirmesinin ardından yarışlar ertelendi.

THSF Başkanı Emre Şahin, gazetecilere, etkinliğin uygun hava koşullarına bağlı olarak 7 Kasım'a kadar süreceğini söyledi.

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Nevşehir Kapadokya
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