Kapadokya'daki balon şampiyonasında yarışlara rüzgar engeli

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından Uluslararası Hava Federasyonu ile Pasha Balloons işbirliğinde düzenlenen etkinlik, pilotlara yönelik bilgilendirme toplantısıyla başladı.
Nevşehir'in Avanos ilçesindeki bir balon firmasında yapılan toplantıda, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Macaristan ve Ermenistan'dan 25 pilota yarış görevleri anlatıldı.
Daha sonra ekipler, Uçhisar beldesinde belirlenen balon kalkış alanına geçti.
Hakemlerin meteorolojik durumu değerlendirmesinin ardından yarışlar ertelendi.
THSF Başkanı Emre Şahin, gazetecilere, etkinliğin uygun hava koşullarına bağlı olarak 7 Kasım'a kadar süreceğini söyledi.