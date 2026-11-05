Çok Bulutlu 11.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.11.2026 11:30

İstanbul'a suikast için geldikleri iddia edilen 4 şüpheli yakalandı

İstanbul'da bir hücre evine düzenlenen operasyonda, suikast yapmak üzere şehir dışından geldiği iddia edilen 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinden adeta cephanelik çıktı.

İstanbul'a suikast için geldikleri iddia edilen 4 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kağıthane ve Eyüpsultan'da farklı tarihlerde meydana gelen olaylarla ilgili yapılan saha çalışmalarında bir hücre evi tespit edildi.

Kiraladıkları hücre evinde kalan şüphelilerin, il dışından suikast yapmak üzere kente geldikleri, hedeflerinde bir iş insanının olduğu belirlendi.

Ekipler, 3 Kasım'da Kağıthane'de belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, şüpheliler B.A, S.D, T.İ. ve A.E'yi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, AK-47 uzun namlulu tüfek ve ruhsatsız tabanca ile şarjörler ve fişekler ele geçirildi.

Şüphelilerden B.A'nın aranma kaydı, S.D'nin 4 aranma kaydı ve 12 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası, T.İ'nin 2 aranma kaydı ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası, A.E'nin 4 aranma kaydı ve 10 yıl 32 ay 99 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 31 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 2'si ağır 14 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:47
Demir yollarına 'Ray Sıcaklığı İhbar Sistemi' geliyor
11:42
Sinemalarda bu hafta 10 yeni film vizyonda
11:38
Bakan Kurum: Türkiye'nin dirençli şehirler vizyonu, COP31'de dünyaya ilham olacak
11:50
Rüzgar ve güneşte 2040 hedefi 175 bin megavat kurulu güç
11:24
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları açıklandı
11:21
Dünya liderleri COP31 için Antalya'ya geliyor: Otellerde hummalı çalışma
İki küçük kalp, hayata tutunabilmek için nakil bekliyor
İki küçük kalp, hayata tutunabilmek için nakil bekliyor
FOTO FOKUS
Aksaray'da feci kaza: Tır şarampole devrildi, otomobil savruldu
Aksaray'da feci kaza: Tır şarampole devrildi, otomobil savruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ