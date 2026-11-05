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Türkiye
İHA 05.11.2026 06:53

Aksaray'da feci kaza: Tır şarampole devrildi, otomobil savruldu

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde mısır yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Tırın şarampole devrildiği, tonlarca mısırın dere yatağına saçıldığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ortaköy İlçesi Gökler kavşağında Mehmet D. idaresindeki mısır yüklü tır ile Muhammed G. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tır şarampole devrildi, otomobil yola savruldu. Kazada tır sürücüsü Mehmet D. ile yanında bulunan Cuma K. ve otomobil sürücüsü Muhammed G. olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Tırda yüklü bulunan tonlarca mısır dere yatağını saçıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. 

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