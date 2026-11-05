Aksaray'da feci kaza: Tır şarampole devrildi, otomobil savruldu

Ortaköy İlçesi Gökler kavşağında Mehmet D. idaresindeki mısır yüklü tır ile Muhammed G. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tır şarampole devrildi, otomobil yola savruldu. Kazada tır sürücüsü Mehmet D. ile yanında bulunan Cuma K. ve otomobil sürücüsü Muhammed G. olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Tırda yüklü bulunan tonlarca mısır dere yatağını saçıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.