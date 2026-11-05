Güney Torid göktaşı yağmuru bu gece nadir görülen ateş topları oluşturacak

Saatte yaklaşık 104 bin 607 kilometre hızla Dünya atmosferine giren Güney Torid meteorları, Avcı (Orionid) göktaşı yağmurunun oluşturduğu meteorlara kıyasla daha yavaş hareket ettiği için gökyüzünde daha uzun süre görünür kalıyor. Parıltılı izler bırakan meteorlar Boğa (Taurus) takımyıldızından yayılıyor gibi görünecek.

Ateş topları Venüs'ten daha parlak olabiliyor

NASA Meteoroid Çevre Ofisi Başkanı Bill Cooke, Toridleri görkemli kılan unsurun parlak ateş topları bakımından zenginliği olduğunu söyledi. Cooke, sayıca çok olmasalar da görüldüklerinde gökyüzünde belirgin bir iz bırakarak unutulmaz bir manzara sunduklarını ifade etti.

Toz tanesi veya çakıl taşı büyüklüğündeki standart meteorların aksine ateş topları, bilye boyutundan küçük bir kaya parçası büyüklüğüne kadar ulaşabilen kalıntılardan oluşuyor.

Venüs gezegeninden daha parlak olabilen bu ateş toplarının bazıları havadaki iyonize moleküller nedeniyle birkaç saniye süren parlak çizgiler, bazıları ise birkaç dakika boyunca havada kalan duman izleri bırakabiliyor. George Washington Üniversitesinden Doçent Doktor Bethany Cobb Kung da ateş toplarını görmenin çok daha nadir ve heyecan verici bir durum olduğunu belirtti.

Güney Torid göktaşı yağmuru her yıl gerçekleşiyor ve saatte yaklaşık 5 meteor üretiyor. Güney Kutbu hariç dünyanın hemen her yerinden izlenebilen göktaşı yağmurunda hilal evresindeki Ay sayesinde meteorların daha net görülmesi bekleniyor.

Encke kuyruklu yıldızının kalıntıları atmosferle buluşuyor

Uzmanlar göktaşı yağmurunu izlemek isteyenlerin öncelikle Avcı takımyıldızını bulmalarını, ardından sağ taraftaki Boğa takımyıldızına yönelmelerini öneriyor. Karanlık bir alan seçilmesi ve gözlerin karanlığa alışması için telefon ekranına bakmadan en az yarım saat beklenmesi gerektiği kaydediliyor.

Eylül ayında başlayan Güney Torid göktaşı yağmuru 20 Kasım'a kadar devam edecek. Kuzey Torid göktaşı yağmuru ise ekim ortasında başlayıp 12 Kasım'da en yüksek seviyeye ulaşacak ve 10 Aralık'ta sona erecek.

Güney Toridleri, Güneş sistemindeki bilinen en kısa yörünge periyoduna sahip olan 2P/Encke kuyruklu yıldızının bıraktığı kalıntıların arasından Dünya'nın geçmesiyle oluşuyor. Bilim insanları Encke kuyruklu yıldızının yaklaşık 20 bin yıl önce parçalanan daha büyük bir gökcisminin parçası olduğuna inanıyor.

NASA uzmanı Cooke, gezegenimizin 2032 yılında daha yoğun bir Torid kalıntı kümesinden geçeceğini ve fırtına öncesi bir durgunluk döneminde olunduğunu dile getirdi. Öte yandan kasım ve aralık aylarında Kuzey Toridleri, Leonid, Geminid ve Ursid göktaşı yağmurlarının da en yoğun dönemlerine ulaşacağı bildirildi.