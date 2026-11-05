Çok Bulutlu 9.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Sciencealert 05.11.2026 07:08

NASA'nın Parker Güneş Sondası uzayın karmaşasında gizlenen beklenmedik bir yapı keşfetti

NASA'nın Parker Güneş Sondası, uzaydaki türbülansın içinde gizli bir düzen tespit etti. Elde edilen bulgular, Dünya'daki manyetik fırtınaların anlaşılmasına katkı sağlama potansiyeli taşıyor.

NASA'nın Parker Güneş Sondası uzayın karmaşasında gizlenen beklenmedik bir yapı keşfetti

Tütsü dumanının havadaki türbülansı görünür kılması gibi, uzayda da yüklü parçacıklar içeren iyonize gaz olan plazma türbülans oluşturuyor.

Elektrik ve manyetik alanların yönlendirdiği uzay plazması, parçacıklarının nadiren çarpışması nedeniyle farklı bir dinamik sergiliyor.

Parker Güneş Sondası'ndan alınan hassas veriler, bu düzensiz hareketlerin içinde organize bir desen ortaya çıkardı.

Manyetik alanlar küçük ölçeklerde dönme yönünü değiştiriyor

Büyük ölçeklerde akışkan gibi davranan plazma, küçük ölçeklere inildikçe bireysel parçacık dinamiklerinin etkisine giriyor. Uluslararası bir araştırma ekibi, türbülanslı manyetik alanların bu geçiş sırasında tercih ettikleri dönme yönünü tersine çevirdiğini ilk kez doğrudan kanıtladı. Güneş'ten dışarıya doğru bakıldığında, manyetik alanlar büyük ölçeklerde saat yönünün tersine dönerken, küçük ölçeklerde saat yönünde dönüyor.

Bu yön değişimi, akışkan davranışının parçacık dinamiğine dönüştüğü ölçekte gerçekleşiyor. Güneş'ten uzaklaştıkça yön değişimi daha belirgin hale geliyor ve daha büyük alanlara kayıyor.

Technische Universität Braunschweig araştırmacılarından Doktor Masatomi Iizawa, türbülansın düzensiz hareketleri temsil etmesine rağmen spektrumda net bir yapı gördüklerini belirtti. On ülkeden araştırmacıların katıldığı çalışmanın sonuçları The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlandı.

Türbülans uzay havasını şekillendiriyor

Tokyo Üniversitesinden Doktor Yokoi, sonuçların hem plazma fiziği hem de astrofizik açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Plazma türbülansı; güneş rüzgarı, güneş patlamaları ve Dünya'nın manyetosferinin yanı sıra gök cisimlerinin etrafındaki birikim disklerinde de önemli rol oynuyor. Gezegenler arası uzayda yaşanan türbülans, güneş patlamalarının ürettiği şok dalgalarını ve manyetik bulutları etkileyerek jeomanyetik fırtınaların tahmin edilmesinde kritik bir faktör haline geliyor.

ETİKETLER
NASA Uzay Elektrik Araştırma
Sıradaki Haber
Güney Torid göktaşı yağmuru bu gece nadir görülen ateş topları oluşturacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:36
Michiganlı seçmenler, ABD’nin ilk Müslüman senatörü Sayed’in seçilmesinden memnun
08:49
Tayvan: Çin savaş uçakları Ada çevresinde 21 uçuş yaptı
07:08
Güney Torid göktaşı yağmuru bu gece nadir görülen ateş topları oluşturacak
07:09
Aksaray'da feci kaza: Tır şarampole devrildi, otomobil savruldu
06:54
Anne ve kız ayı saldırısında hayatını kaybetti
06:52
Kas sağlığı uzun yaşamın anahtarı: Kas kalitesini ölçmenin yolları
İki bayrak tek yürek: Iğdır'da Karabağ Zaferi yürüyüşü
İki bayrak tek yürek: Iğdır'da Karabağ Zaferi yürüyüşü
FOTO FOKUS
Aksaray'da feci kaza: Tır şarampole devrildi, otomobil savruldu
Aksaray'da feci kaza: Tır şarampole devrildi, otomobil savruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ