Anne ve kız ayı saldırısında hayatını kaybetti

Kurum müfettişlerinden Jeff Tyre yayınladığı video mesajında, Kanada Kraliyet Atlı Polisi ve koruma görevlileri tarafından yürütülen arama çalışmalarında ikinci cesede ulaşıldığını açıkladı.

Tyre, olayda birden fazla ayının yer alıp almadığının henüz netleşmediğini, bölgede yakalanan tüm ayıların değerlendirmeye alınacağını söyledi.

Anne ve kızından pazardan beri haber alınamıyordu

Sanat terapisti Jenny Balcarras ve 20 yaşındaki kızı Selah Reed'in aile üyeleri, pazar günü kayıp ihbarında bulunmuştu. Aile yakınlarından Mary Melissa Smith, Balcarras'ın hayatında yeni bir sayfa açmak amacıyla kısa süre önce Bella Coola'ya taşındığını belirtti. Yaşamını yitiren Balcarras'ın geride üç yetişkin çocuk ve bir torun bıraktığı kaydedildi.

Orta Kıyı Öğretmenler Derneği de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Balcarras'ın ağustos ayında danışman olarak okul topluluğuna katıldığını, öğrencilerin refahı için öğretmenler ve diğer personelle yakın iş birliği içinde çalıştığını bildirdi.

Bölgede bir yıl önce de benzer bir saldırı yaşandı

Müfettiş Tyre, saldırıya karışan ayıları yakalama çalışmalarının devam ettiğini ve halkın güvenliğini sağlamak amacıyla eyalet kuralları uyarınca yakalanan hayvanların itlaf edileceğini açıkladı.

Söz konusu olay, aynı bölgede yaklaşık bir yıl önce 20 ilkokul öğrencisi ve öğretmenden oluşan gruba yapılan bozayı saldırısının ardından geldi. Geçen yıl kasım ayında gerçekleşen ve bir yetişkin ile üç çocuğun ağır yaralanmasına yol açan saldırıdaki ayı yakalanamamıştı.

Doğal yaşam alanlarının daralması insanlarla temasları artırıyor

Calgary merkezli ayı güvenliği uzmanı Kim Titchener, sosyal medyadaki kayıp ihbarlarını gördüğünde bölgenin yapısı nedeniyle bir ayı saldırısından endişe ettiğini ifade etti. Bella Coola'nın geniş bozayı ve siyah ayı nüfusuyla bilindiğini belirten Titchener, bölge sakinlerinin evlerinin yakınında ayı görmesinin sıradan bir durum olduğunu dile getirdi.

Titchener; yaşam alanlarının kaybolması, kuraklık ve iklim değişikliğinin yol açtığı besin sıkıntısı nedeniyle İngiliz Kolumbiyası'ndaki ayı nüfusu üzerinde ciddi baskılar oluştuğunu, bu durumun insanlarla ayıların daha fazla karşı karşıya gelmesine yol açtığını kaydetti.

Yetkililer, saldırının gerçekleştiği Snootka patika sisteminin batı alanından vatandaşların uzak durması gerektiğini vurgularken, bölge halkı ve Nuxalk Kabilesi ile temasın sürdüğünü bildirdi.