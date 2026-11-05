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Gündem
TRT Haber 05.11.2026 06:42

Milli enerji vizyonu bugün açıklanacak: 2040'a uzanan yol haritası hazır

Türkiye, dünyanın en büyük iklim zirvesi COP31'e ev sahipliği yapacak. Zirve öncesinde, Türkiye'nin 'Milli Enerji 2040' vizyonu bugün dünyaya ilan edilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni enerji mimarisinin merkezinde 'elektrikleşme'nin olacağını vurguladı.

Milli enerji vizyonu bugün açıklanacak: 2040'a uzanan yol haritası hazır

Türkiye'nin yeni enerji mimarisini ortaya koyan "Milli Enerji 2040" vizyonu, Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde kamuoyuna duyurulacak.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni yol haritasının ayrıntılarını bugün İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek lansmanda açıklayacak.

Programa kamu ve özel sektör kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının yöneticileri katılacak.

"Her alanda elektrikleşmeyi artıracağız"

Elektrik talebinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de arttığına işaret eden Bayraktar, "Milli Enerji 2040" vizyonunun merkezinde elektrikleşmenin yer alacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Elektrik talebi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artıyor. Bu kapsamda, yeni enerji mimarimizin merkezinde elektrikleşme (elektrifikasyon) olacak. Sanayiden ulaşıma, binalardan tarıma kadar ekonomimizin bütün alanlarında elektriğin kullanımının artacağı yeni bir döneme giriyoruz. Her alanda elektrikleşmeyi artıracağız."

Bayraktar, elektrikleşmenin yaygınlaşması ve enerji piyasalarının dönüşmesiyle bu alandaki altyapının da güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Milli Enerji 2040 ile elektrik üretiminden altyapısına milyarlarca dolarlık yatırım öngörüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Yenilenebilir enerjide yüzde 70 hedefi

Bayraktar, "Milli Enerji 2040" vizyonunda yenilenebilir enerjinin önemli bir yer tutacağını belirterek, yenilenebilir enerji kaynaklarının arz güvenliğine katkı sağladığını ve dışa bağımlılığı azalttığını ifade etti.

Yenilenebilir enerjinin Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefiyle de örtüştüğüne dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Yenilenebilir enerji, arz güvenliğimize katkı sağlarken yerli bir kaynak olarak dışa bağımlılığımızı azaltıyor. Ayrıca, 2053 net sıfır emisyon hedefimizle de tam olarak örtüşüyor. Bu açıdan yenilenebilir enerji alanında çok büyük hedeflerimiz bulunuyor. 2040'a geldiğimizde de Türkiye, enerjisinin yaklaşık yüzde 70'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacak."

"İddialı hedefleri COP31'de muhataplarımızla paylaşacağız"

Bayraktar, 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 kapsamında, "Milli Enerji 2040" vizyonunda yer alan hedefleri uluslararası muhataplarıyla paylaşacaklarını belirtti.

Lansmanda açıklayacakları hedeflerin yanı sıra Türkiye'nin yeni enerji sistemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunacaklarını aktaran Bayraktar, "Lansmanda ilan edeceğimiz iddialı hedefleri, Antalya'da muhataplarımızla da paylaşacağız. Kuracağımız daha dirençli, daha esnek ve daha güvenli enerji sistemimizi anlatacağız. Ayrıca, bölgesel ve küresel ölçekte bağlantısallığın önemine vurgu yapacağız" ifadelerini kullandı.

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