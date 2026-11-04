Fenerbahçe Liverpool'u devirdi

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya temkinli başlayan ve oyunu kendi yarı sahasında kabul eden Fenerbahçe, 25. dakikada Trey Nyoni'nin golüyle 1-0 yenik duruma düştü.

27. dakikada İrfan Can Kahveci ile bir topu direkten dönen sarı-lacivertliler, 29. dakikada Mason Greenwood ile beraberliği yakaladı.

İlk yarının kalan bölümünde rakip kalede etkili olan Fenerbahçe, golü bulamadı ve soyunma odasına 1-1 eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda rakibine uzun süre pozisyon vermeyen Fenerbahçe, 69. dakikada Alexander Isak'ın golüne engel olamadı. Golün ardından ataklarını sıklaştıran Fenerbahçe, 73. dakikada Archie Brown'ın golüyle beraberliği yakaladı.

79. dakikada Vedat Muric ile skoru 3-2'ye getiren sarı-lacivertliler, sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç sonunda puanını 5'e yükseltti. Liverpool ise, bu sezon ilk puan kaybını yaşadı.

18 yıl 7 ay sonra ilk galibiyet

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl 7 ayı aşkın sürenin ardından galibiyet elde etti.

Son galibiyetini 2007-2008 sezonunda 2 Nisan 2008 tarihinde çeyrek finalde Chelsea karşısında elde eden sarı-lacivertliler, 6 bin 790 gün aranın ardından Liverpool karşısında güldü.

Greenwood, Şampiyonlar Ligi'nde yine attı

Fenerbahçe'nin İngiliz kanat oyuncusu Mason Greenwood, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 2 maçta da gol buldu.

Sezona etkili bir başlangıç yapan genç oyuncu, Slavia Prag maçının ardından Liverpool filelerini de havalandırdı.

Greenwood, eleme aşamalarında ve play-off müsabakasında da gol bulmayı başarmıştı.

Şampiyonlar Ligi golcüsü Archie Brown

Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, Avrupa'da gollerini sürdürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında deplasmanda Olimpik Lyon ağlarını sarsarak takımının lig aşamasına katılmasına büyük katkı sağlayan genç oyuncu, ligin ilk haftasında Roma karşısında da gol atmayı başarmıştı.

Brown, 73. dakikada Liverpool karşısında da takımına beraberliği getiren gole imza attı.

24 yaşındaki sol bek, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3. golüne ulaştı.

Şampiyonlar Ligi'nde kalesini kapatamadı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşamasından itibaren oynadığı tüm maçlarda kalesinde gol gördü.

Sarı-lacivertliler, söz konusu süreçte 2'si play-off 4'ü lig aşaması olmak üzere 6 maça çıkarken bunların tamamında rakiplerinin golüne engel olamadı.