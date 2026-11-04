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Dünya
AA 04.11.2026 21:20

Trump: Kaybetmemizin sebebi İran savaşı

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre ara seçimlerinde Demokratlara karşı yaşadıkları yenilginin büyük ölçüde "İran savaşı" ve savaşın yol açtığı "hayat pahalılığından" kaynaklandığını söyledi.

Trump: Kaybetmemizin sebebi İran savaşı

Trump, dün yapılan ve Demokratların Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluğu sağladığı ara seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Beyaz Saray'ın bahçesinde inşa edilen balo salonuyla ilgili bilgiler veren Trump, daha sonra basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance’in seçimlerin kaybedilmesini İran savaşına bağlaması konusunda, "Bence bu büyük ölçüde doğru, çünkü kısa vadede benzin fiyatlarını biraz yukarı çekti, dolayısıyla muhtemelen bu doğru." dedi.

İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını ve bunun için söz konusu adımları attıklarını anlatan ABD Başkanı, "Savaşın bu konuyu (seçimleri) etkileyeceğini biliyordum. Ancak etkilesin ya da etkilemesin, İran’ın nükleer silaha sahip olması mümkün değil." şeklinde konuştu.

Trump ayrıca, İran'la savaş konusunda pişman olmadığını kaydederek, "Ama aynı zamanda, bunu tekrar yapmam gerekseydi, yine aynısını yapardım çünkü uzun vadede İran nükleer silaha sahip olmamalı." değerlendirmesini yaptı.

Demokratlarla muhtemelen iyi geçineceğim

Öte yandan Trump, seçim sonuçlarının ardından Kongre'de ortaya çıkan yeni tabloya ilişkin, "Demokratlarla muhtemelen iyi geçineceğim, tabii ki yıkıcı davranmadıkları sürece, ancak veto yetkisi bizde. Zaten aradılar ve bazı konuları konuşmak istiyorlar. Dolayısıyla sorun olmayacak." yorumunu yaptı.

Seçmenin tercihleri konusunda görüşü sorulan ABD Başkanı, oy pusulasında kendi isminin olması durumunda "açık bir şekilde kazanacaklarını" savundu.

Trump ayrıca, Temsilciler Meclisi Başkanı ile ilgili seçim sürecine ve kimlerin aday olacağı konusuna karışmayacağını ifade etti.

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